حق الملح و الكبيرة.. سر مكافأة النساء بالذهب والفضة فى نهاية رمضان بتونس

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر الذى يعرض على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي و جومانا ماهر طقوس شهر رمضان فى تونس وليبيا.

وقال الإعلامي محمد الشاذلي: إن تونس ينتشر بها عادة غريبة جدا وهى "حق الملح"، مضيفًا ان تفسيره في تونس بين الزوج والزوجة، وهو أن يشتري الزوج لزوجته ذهبا فى نهاية شهر رمضان كنوع من أنواع التقدير والمكافأة على الجهد والتعب الذى بذلته الزوجة طوال شهر رمضان،لافتًا إلى أن نفس العادة تحدث فى ليبيا ولكنها اسمى هناك " الكبيرة"، ويهدى الزوج لزوجته أيضًا دهب وأموالًا حتى تستقبل العيد بملابس أنيقة وجديدة.

وعقبت الاعلامية جومانا ماهر على كلام الشاذلي قائلة" عشان نعرف إن الستات المصريات غلابة".



ورد الإعلامي محمد الشاذلي،" إحنا بنقدرهم وبنقول لهم تسلم ايديكم تعبتوا معانا".



وواصلت ماهر مزاحها " ببلاش كده"،انت تحديدًا فى كمية قطايف وسمبوسه ، المفروض تاخد بالها ومتسبيش حق الملح وميتضحكش عليها بطقم العيد".



وانتقلت جومانا،إلى مشروب التمر الهندي،مشيرة إلى ان أفريقيا الاستوائية تعد الموطن الاول له ولكن جرى استصلاحه لقرون طويلة فى شبه القارة الهندية ، وبخاصة كان يزرع فى شرق آسيا،وكان العرب أول من خرج التمر الهندى فى هذه المنطقة وصدوره إلى العالم".