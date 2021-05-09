استعدادً لعيد الفطر.. استنفار بشركات مياه الشرب وغرفة طوارئ وحملة لترشيد الاستهلاك

رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، درجة الاستعداد القصوى فى مختلف فروعها بمحافظات الجمهورية، حيث استنفرت جميع الشركات استعدادً لعيد الفطر المبارك، و تم تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة على مدار الـ24 ساعة.

وشددت الشركة على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى اطلاق حملات توعية عبر السوشيال ميديا لترشيد المياه.

القاهرة الكبرى

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى أنه لا تهاون فى اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مطالبا مسئولي الادارات المختلفة بضرورة توفير المطهرات والاحتياجات للعاملين وتعقيم مراكز خدمة العملاء.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ، ووضع حواجز زجاجية بين الموظفين بمراكز الخدمة والعملاء للحفاظ على التباعد ومسافات آمنة عند طلب الخدمات وتوفير كمامات ومستلزمات تعقيم كافية للعاملين بمراكز خدمة العملاء والمتعاملين مع الجمهور بشكل مباشر.

وأوضح أن الشركة توفر وحدات تعقيم تم تصنيعها بمعرفة مهندسي الشركة بالورش العمومية بجميع مواقع الشركة ومراكز خدمة العملاء لضمان سلامة جميع العاملين والعملاء المترددين عليها كما تم طباعة ونشر بوسترات ارشادية بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس ويتم تجديدها باستمرار لتحتوي اى مستجدات تصدر عن وزارة الصحة او رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار إلى نشر فيديوهات وتنويهات توضح طرق انتشار الفيروس والوقاية منه بشاشات العرض المنتشرة بجميع مواقع الشركة ومراكز خدمة العملاء ، بالإضافة لعمليات التعقيم الدورية والمستمرة التى تتم تحت اشراف قطاع المعامل بالشركة بجميع المواقع والمكاتب الادارية ، ومنع دخول اى عميل الا بعد ارتداء الكمامة.

الإسكندرية

أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، مرورا ميدانيا، لعدد من محطات مياه الشرب للتأكد من انتظام العمل ومراجعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر وفصل الصيف.

وشهدت الجولة تفقد لمحطة مياه النزهة ومحطة مياه شرقي استعدادا لعيد الفطر وفصل الصيف، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومراجعة عمليات التشغيل والصيانة بالمحطات، تزامناً مع دخول فصل الصيف، وأهمية ذلك المرفق الحيوي.

وقال المهندس أحمد جابر، إن الشركة نفذت العديد من الحلول العاجلة بالمناطق الساخنة لزيادة كمية المياه المنتجة لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال عيد الفطر وفصل الصيف، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوضع حلول عاجلة للمناطق الساخنة .

الدقهلية

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية حالة الطوارئ بجميع مناطق قطاعات المحافظة، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك، حيث أمر المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة؛ وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.



وأكد نصر على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، هذا وقد تقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.



وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل. كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

محافظات القناة

من جانبه أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بانتظام العمل في جميع محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أصدر تعليمات بتشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، ومنع أجازات جميع العاملين في المواقع الهامة التابعة للشركة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أهمية متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأضاف اللواء عصمت، انه تم إجراء المتابعة مع رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق الفوري مع إدارة الشبكات، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء المناطق علي المحطات للتأكد من سلامة طلمبات المياه، بالإضافة الي متابعة مديرى الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات، كما تم عمل إاختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي.

حملة لترشيد الاستهلاك

من جانبها أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، حملة للتوعية المائية عن ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فى استخدامها تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لتوضح الممارسات المثلى التى يجب اتباعها فى العادات المقترنة بالأعياد، كغسيل السجاد، والتى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وشملت الحملة كيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الحملة تنفذها إدارة التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعى فى ظل جائحة فيروس كورونا، لرفع الوعى بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.