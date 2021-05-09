البورصة تربح 4.9 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.849 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 10643 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12854 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 4125 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.