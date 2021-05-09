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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة ٧٨٩ حالة تعديات بمساحة ١٢٤ ألف متر على نهر النيل بالدقهلية

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على نهر النيل بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية في بيان لها اليوم، أنه في إطار الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على نهر النيل بنطاق المحافظة تم حتى اليوم إزالة ٧٨٩ حالة تعدى بمساحة إجمالية قدرها ١٢٤٢٥٠ متر مربع على نهر النيل بنطاق المحافظة.

 

وأشار البيان، إلى أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية كما أنه تم تكليف رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدي جديدة بعد انتهاء أعمال موجة الإزالات.

 

وأوضح البيان أنه تم التأكيد على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

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ازالة نهر النيل بنطاق المحافظة تعدي محافظة الدقهلية

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