سوريا.. انفجار في ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار في ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس على الساحل السوري.

وقال المرصد السوري، في نبأ عاجل له، إنه سمع دوي انفجار في مدينة بانياس الواقعة بالساحل السورية، تبين أنه ناجم عن انفجار وقع داخل ناقلة نفط.

وأضاف المرصد أنه لم يرد حتى الآن معلومات عن أسباب الانفجار، وحجم الخسائر بعد.

وكانت وكالة الأنباء السورية، أفادت في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير في مصفاة حمص نتيجة تسريب من إحدى المضخات.

وأضافت أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق نشب بوحدة تقطير ١٠٠ نتيجة تسريب من إحدى المضخات.

كما أشارت "روسيا اليوم"، إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران، كما تم عزل الوحدة التي نشب بها الحريق بشكل كامل للعمل على وقف الحريق.

من جانبه، أكد مدير مصفاة حمص، أن الحريق الذي اندلع في مصفاة حمص نتيجة تسريب من إحدى المضخات، لم ينتج عنه أي أضرار بشرية، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية “سانا”.

