أخبار الفن : بعد تألقه فى لعبة نيوتن أبرز المعلومات عن بدر بيه ..انتهاء تصوير "لحم غزال" لغادة عبد الرازق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:

قررت شركة وورك شوب للإنتاج الفني للنجم أشرف عبدالباقي استئناف عرض مسرحيتي "صباحية مباركة" و"مسرحية كلها غلط"، حيث سيتم افتتاح المسرحيتين في موسمهما الجديد بداية من الخميس 13 مايو والذي سيوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، من السادسة وحتي التاسعة مسآء حسب تعليمات الإغلاق.



ويعود أشرف عبدالباقي مجددا بمسرحية كلها غلط، وذلك علي مسرح نجيب الريحاني بشارع عماد الدين بوسط البلد، بينما سيعود كل من علي ربيع وأوس أوس بمسرحية "صباحية مباركة" علي خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.



مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

بعد تألقه فى لعبة نيوتن .. أبرز المعلومات عن بدر بيه

يعد الفنان سيد رجب واحدا من أهم النجوم على الساحة الفنية فى السنوات الأخيرة، حيث إنه قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الهامة، ونال من خلالها على إعجاب الجمهور له ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان سيد رجب

ولد سيد رجب فى 16 نوفمبر 1950 فى منطقة السيد زينب، وتخرج من كلية الهندسة واستمر عمله كمهندس لمدة 20 عاما.

لم يلتحق بمعهد التمثيل وتعلم في ورش مختلفة على أيدي أشخاص من شتى دول العالم.



الأربعاء المقبل .. حكيم يطرح الليلة عيد



يحب حكيم مشاركة جمهوره كافة الاحتفالات والمناسبات ، وقرر أن يعايد على جمهوره بإطلاق أغنية الليلة عيد.

واختار حكيم الأغنية بعناية شديدة لتكون أغنية تراثية تعيش في وجدان الجمهور العربي بمختلف فئاته علي غرار أغنية ( رمضان كريم ) التي أصبح الجمهور يرددها بشكل موسمي مع بداية شهر رمضان.



وأكد حكيم أن الأغنية فرحة خاصة بهذه المناسبة الكريمة التي يحرص فيها الشعب العربي علي تهنئة بعضهم، معربا عن تفاؤله أنها ستكون المعايدة الأساسية لكل الجمهور في مواقع التواصل أو الرسائل لأن كلماتها والحانها وتوزيعها مفأجاة.

فركش .. انتهاء تصوير "لحم غزال" لغادة عبد الرازق



انتهت النجمة غادة عبد الرازق من تصوير مشاهدها في مسلسل " لحم غزال"، الذى تنافس به داخل السباق الرمضاني الحالي 2021.

وبدأ المخرج محمد أسامة في مونتاج الحلقات الأخيرة من العمل لتسليمها للقنوات العارضة، حيث يعرض المسلسل على شبكة قنوات mbc وعدد من القنوات الفضائية.

واستطاعت النجمة غاده عبد الرازق من كسب الرهان هذا العام لتتوج نفسها كأحدى أهم النجوم والنجمات لدراما رمضان في الموسم الحالي .

يسرا تنتهى من تصوير مسلسل حرب أهلية



انتهى فريق عمل "حرب أهلية" من تصوير جميع مشاهد المسلسل الذي ينافس حاليا في السباق الرمضاني.

وتواجد في لوكيشن التصوير يسرا، وأروى جودة، وجميلة عوض وعدد كبير من الفنانين المشاركين بالعمل.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.