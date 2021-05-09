تشكيل مانشستر يونايتد واستون فيلا قبل لقاء الدورى الانجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفا على أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي :

حارس المرمى: دين هندرسون.

الدفاع: آرون فان بيساكا - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - لوك شاو

الوسط: سكوت ماكتوميناي - فريد - بول بوجبا - برونو فرنانديز - ماسون جرينوود

الهجوم: ماركوس راشفورد.

بينما شهد تشكيل استون فيلا غياب المصري محمود تريزيجيه بسبب الاصابة بقطع في الرباط الصليبي بينما يتواجد المحمدي علي مقاعد البدلاء .

حارس المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: ماتي كاش، إيزري كونسا، تايرون مينجيز، مات تارجت.

الوسط: جون ماكجين، دوجلاس لويز، روس باركلي.

الهجوم: برتراند تراوري، أولي واتكينز، أنور الغازي.