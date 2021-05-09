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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب يرفع الجلسة العامة للبرلمان

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة ، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات. 

ومن المقرر أن يعاود البرلمان، الانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة ما ورد في جدول الأعمال. 

جدير بالذكر أن المجلس أرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الوظائف العامة في شأن فصل متعاطي المخدرات لجلسة قادمة. 

ويعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال جدول الأعمال، من تعديل قانون العقوبات في شأن منع التصوير بالمحاكم أثناء نظر القضايا الجنائية.

الجلسة العامة البرلمان مجلس النواب مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة المخدرات

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