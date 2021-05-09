إغلاق 30 محلا ومقهى في دمياط للحد من انتشار كورونا

محافظة دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الاجهزة المحلية والامنية تعمل على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ حملات تطبيق قرارات الغلق الخاصة بالمحال التجارية والمقاهى والمولات التجارية وغيرهم ممن يشملهم قرار الغلق في التاسعه مساءا وذلك وفقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت ان الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور وكفر سعد و كفر البطيخ و الزرقا ورأس البر وعزبة البرج و الروضة والسرو، نفذت حملات مكثفة، استهدفت متابعة هذه القرارات والتأكد من التزام أصحاب المحال بمواعيد الغلق، حيث أسفرت عن غلق وتشميع ٢٠ محل و ١٠ مقاهى و عدد ٦ ورش مخالفين في نطاق دمياط و فارسكور والزرقا وكفر البطيخ وعزبة البرج.

وأكدت على استمرار تنفيذ تلك الحملات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه والحد من انتشاره.

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