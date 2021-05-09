الأمير في خطر .. سماع دوي إطلاق رصاص بالقرب من منزل الأمير هاري

هاجم دب أحد المنازل القريبة من المنزل الذي يسكن فيه الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وسمع دوي إطلاق رصاص في المكان مما أثار الفزع.

حسب ما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن دبا شرسا وضخما هاجم مزرعة بالقرب من منزل الأمير هاري وحاول أن ينقض على مكان به دجاجات بالمزرعة.

انتفضت الحراسة الخاصة بالمنزل الفاخر الذي يعيش فيه الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل وابنهما آرتشي، عقب سماعهم إطلاق رصاص بالقرب من المنزل وظنوا أنه هجوم على الأمير هاري ولكن اتضح أن الأمر بعيد تماما عن استهداف الأمير.

أكدت الصحيفة أن حراسة المنزل أوضحت أن الرصاص الذي أطلق كان من قبل جيران الأمير حيث هاجم دب شرس مزرعتهم وحاولوا قتله.

جدير بالذكر أن الأسرة القاطنة بالقرب من المنزل، قدموا اعتذارا لسكان المنطقة بالكامل بعد أن تسببوا في الرعب والفزع للمواطنين ومنهم الأمير هاري وأسرته.