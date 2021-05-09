مفاجآت القائمة النهائية لجوائز الـADCA: يسرا وعز والسقا خارج المنافسة

أعلنت جوائز النقاد للدراما العربية ADCA القائمة القصيرة النهائية، في مرحلة التقييم الثانية بعد عرض 20 حلقة من الأعمال الدرامية في رمضان، وجاءت المفاجأة بخروج كل من أحمد السقا وأحمد عز وجمال سليمان وياسر جلال وباسل خياط ومصطفي شعبان وعمرو سعد وهاني سلامة من القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثل.

وضمت القائمة كلا من يحيى الفخراني عن “نجيب زاهي زركش”، وكريم عبد العزيز وأحمد مكي عن “الاختيار 2”، وطارق لطفي عن “القاهرة كابول”، ومحمد فراج عن عملين وهما “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن"، ومحمد ممدوح أيضا عن “لعبة نيوتن”.

أما القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثلة، فخرج منها يسرا وياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور ونيرمين الفقي ونور وأنوشكا وياسمين رئيس، لتضم القائمة النهائية كلا من منى زكي عن “لعبة نيوتن”، وحنان مطاوع عن “القاهرة كابول”، وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد عن “الاختيار 2”، وسهر الصايغ عن “الطاووس”، ونيللي كريم عن “ضد الكسر”، وأخيرا هند صبري عن “هجمة مرتدة”.

بينما القائمة القصيرة لأفضل ممثل دور ثان، فخرج منها كل بيومي فؤاد، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، وحمزة العيلي، ورياض الخولي، وعمرو عبد الجليل، ويستمر فيها للتصفية كل من خالد الصاوي عن “القاهرة كابول” و"اللي مالوش كبير"، وفتحي عبد الوهاب عن “القاهرة كابول”، ومحمد دياب عن “نسل الأغراب”، وأحمد بدير عن “بين السما والأرض”، ومحمد محمود عن “نجيب زاهي زركش”، وسيد رجب عن “لعبة نيوتن”.

وجائزة أفضل ممثلة دور ثان فخرج منها نورهان وندى موسي وسينتيا خليفة ووفاء عامر ونهى عابدين وهبة مجدي، ولكن القائمة الأخيرة ضمت كلا من سميحة أيوب عن “الطاووس”، وسوسن ونجلاء بدر ويسرا اللوزي عن “بين السما”، وجميلة عوض وأروى جودة عن “حرب أهلية”، ورنا رئيس عن “نجيب زاهي زركش”.

وضمت القائمة القصيرة لجائزة أفضل إخراج كلا من تامر محسن عن “لعبة نيوتن”، وبيتر ميمي عن “الاختيار 2”، وحسام علي عن “القاهرة كابول”، ومحمد سلامة عن “موسى”، وشادي الفخراني عن “نجيب زاهي زركش”، ومحمد العدل عن “بين السما والأرض”، وأحمد علاء الديب عن “هجمة مرتدة”، بينما خرج من هذه القائمة كل من رؤوف عبد العزيز عن “الطاووس”، ومصطفى فكري عن “اللي مالوش كبير”، وشيرين عادل عن “النمر”، وسامح عبد العزيز عن “حرب أهلية”، وأحمد خالد عن “ضد الكسر”، وأحمد صالح عن “ضل راجل”، وخالد مرعي عن “قصر النيل"، وأحمد خالد موسى عن “ملوك الجدعنة”.

أما القائمة القصيرة لجائزة السيناريو، فضمت تامر محسن عن “لعبة نيوتن”، وهاني سرحان عن “الاختيار 2”، وعبد الرحيم كمال عن القاهرة كابول ونجيب زاهي زركش، وإسلام حافظ بين السما والأرض، ومريم نعوم عن خلي بالك من زيزي، وباهر دويدار عن هجمة مرتدة، وتمكن الستايلست خالد عزام أن يكون ضمن القائمة القصيرة لجائزة أفضل ملابس عن مسلسل لعبة نيوتن، ومعه كل من مونيا فتح الباب عن الاختيار 2، ونيهال المصري عن نجيب زاهي زركش، ودكتور سامية عبد العزيز عن مسلسل موسي، ودينا نديم عن قصر النيل، وناهد نصر الله عن خلي بالك من زيزي، وأخيرا ليلى ماجد عن القاهرة كابول.

بينما ضمت القائمة القصيرة لأفضل ديكور كلا من أحمد فايز عن الاختيار 2، وأمير عبد العاطي عن نسل الأغراب وبين السما والأرض، وكارم محمود عن قصر النيل، وخالد أمين عن موسى، كما شارك منى حامد في ديكورات نجيب زاهي زركش، محمد أمين عن القاهرة كابول، أما القائمة القصيرة لمدير التصوير فضمت محمود يوسف عن لعبة نيوتن، حسين عسر عن الاختيار 2، وكريم أشرف عن القاهرة كابول، وأحمد فهيم عن بين السما والأرض، وهيثم حسني عن قصر النيل، ومحمد مختار عن موسي، وسامح سليم عن نجيب زاهي زركش.

وفي المونتاج، ضمت القائمة القصيرة، كلا من المونتير عماد ماهر عن لعبة نيوتن، وأحمد حمدي عن الاختيار 2، وأشرف الخولي عن نجيب زاهي زركش، ورانيا المنتصر بالله عن بين السما والأرض، وسلافة نور الدين عن موسى، وأحمد الطرابيلي عن القاهرة كابول، وأحمد حافظ عن هجمة مرتدة.

بينما في هندسة الصوت، فضمت القائمة التالية أسماؤهم محمد الدالي عن الاختيار 2، وجمعة عبد اللطيف عن القاهرة كابول، وزياد عزت عن بين السما والأرض، وعلمي عبد الستار عن قصر النيل، وجمال خليفة عن لعبة نيوتن، وأحمد رشدان عن موسى، ومصطفى علي عن نجيب زاهي زركش، وفي الموسيقي التصويرية كانت القائمة القصيرة تضم كلا من تامر كروان عن لعبة نيوتن، وياسر عبد الرحمن عن ملوك الجدعنة، وخالد حماد عن نجيب زاهي زركش وعمرو إسماعيل عن هجمة مرتدة، وخالد داغر عن القاهرة كابول، وخالد الكمار عن الاختيار 2، وتامر كراون عن موسى.

أما أفضل تتر لمسلسل، فكانت القائمة تضم التالي: أحمد سعد عن تتر الاختيار 2 (روحنا ف إيدينا)، وأيضا عن تتر ضل راجل (عملتي فيا إيه)، وحمادة هلال عن المداح (مدد يا رب)، وأصالة عن بنت السلطان (كان ياما كان)، وأيضا عن تتر قصر النيل (مابنقدرش)، وشيرين عن لحم غزال (وشي الحقيقي)، ومدحت صالح عن هجمة مرتدة (كل الكلام حب).

وضمت القائمة القصيرة لأفضل مكياج كلا من زينب حسن عن لعبة نيوتن، وأحمد عبد الرازق عن قصر النيل، وأحمد مصطفى عن موسى، وشريف هلال ومحمد زيزو عن نجيب زاهي زركش، وأحمد مصطفى عن الاختيار 2، ومحمد عبد الحميد عن القاهرة كابول، وأخيرا عهود عن بين السما والأرض، أما قائمة أفضل كوافير فضمت كلا من محمود عبد المنعم عن الاختيار 2، ومحمد حافظ عن القاهرة كابول وبين السما والأرض وقصر النيل وموسى، وشريف الكومي عن لعبة نيوتن، وصبري عبد الدايم عن نجيب زاهي زركش.

وبالعودة لجوائز التمثيل، فقد ضمت القائمة القصيرة لأفضل ممثل كوميدي كلا من محمد ممدوح عن خلي بالك من زيزي، ومحمد ثروت عن فارس بلا جواز، أما أفضل ممثلة كوميدية فكانت بين كل من أمينة خليل عن خلي بالك من زيزي وهاجر أحمد عن أحسن أب، بينما تضم قائمة أفضل ممثل شاب كلا من آدم الشرقاوي عن لعبة نيوتن، وإسلام جمال عن الاختيار 2، وخالد أنور عن هجمة مرتدة، وعابد عناني عن الطاووس، ومن القاهرة كابول كل من كريم سرور ومعتز هشام وحسني شتا، أما قائمة أفضل ممثلة شابة فهي بين كل من مايان السيد عن لعبة نيوتن وهجمة مرتدة، وآلاء سنان في لعبة نيوتن، وأسماء جلال في خلي بالك من زيزي، وفرح الزاهد عن الطاووس، ونور إيهاب عن ضد الكسر، ولمي كتكت عن ملوك الجدعنة.

بينما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في هذه المرحلة، كل من نجيب زاهي زركش وخلي بالك من زيزي، أما القائمة القصيرة لأفضل مسلسل فضمت كلا من الاختيار 2 ولعبة نيوتن، وهجمة مرتدة، وموسى، وبين السما والأرض والطاووس، والقاهرة كابول.

وفي قائمة الأعمال غير المصرية، كانت النتيجة تنافس كل من مسلسل 2020، 350 جرام، على صفيح ساخن، وحارة القبة، وأخيرا للموت، على جائزة أفضل مسلسل غير مصري، بينما يتنافس على جائزة أفضل ممثل كل من قصي خولي عن 2020، وباسم ياخور وسلوم حداد عن على صفيح ساخن، وعابد فهد وسلوم حداد عن 350 جرام، أما القائمة القصيرة لأفضل ممثلة في مسلسل عربي فضمت كل من نادين نسيب نجيم عن 2020، أمل بشوشة عن على صفيح ساخن، وسلافة معمار عن حارة القبة، ودانيلا رحمة عن للموت، كاريس بشار عن سوق الحرير2.

و‎تمنح جوائز النقاد للدراما العربية ADCA لصناع العمل الدرامي من خلال لجنة تضم مجموعة من النقاد والصحفيين في الوطن العربي المتخصصين في المجال الفني.

ويتم تقييم الأعمال الدرامية بالدرجات في جميع التخصصات بداية من التأليف مرورا بالتمثيل، والديكور، والأزياء، والمكياج، والموسيقى التصويرية، والمؤثرات البصرية والصوتية، والمونتاج، الإخراج، والإضاءة، الكوافير وغيرها من التخصصات لصناعة العمل الدرامي عن طريق الموقع الإلكتروني، ويتم توزيع الجوائز من خلال حفل يتم الإعلان عنه مسبقًا على الموقع الإلكتروني.

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ويشارك الجمهور في عملية التصويت ولكن بكل حلقة على حدة، حيث يتم فتح باب تصويت الجمهور بعد عرض حلقة المسلسل مباشرة، ويستمر التصويت على الحلقة التي تم عرضها لمدة 24 ساعة فقط من العرض، على أن يغلق باب تصويت الحلقة التي تم عرضها قبل عرض الحلقة التالية.