لمواجهة كورونا: محافظ أسوان يشيد بروح التكاتف للجهات المعنية لتنفيذ أعمال التطهير

شهدت محافظة أسوان انتشارا واسعا لفرق التطهير والتعقيم بجميع المنشآت الحكومية والسياحية ومواقف السيرفيس ومحطات السكك الحديدية ودور العبادة والشوارع والأسواق والأندية ومراكز الشباب والنقابات ومكاتب البريد والبنوك.

حيث شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية العمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل المواقع المستهدفة طبقاً للخطة الموضوعة لمواجهة انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

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وأشاد محافظ أسوان بروح التكاتف والتلاحم لكافة الجهات التنفيذية والكيانات السياحية والمجتمع المدنى لمشاركتهم الجادة لمجابهة جائحة كورونا وخاصة في ظل هذه الظروف الإستثنائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والزائرين للمحافظة.

مؤكداً ضرورة الإستمرار في أعمال الرش والتطهير والتعقيم بجميع المدن والمراكز والمنشآت والأماكن التي تشهد تردد المواطنين عليها بكثافة وهو الذى يتطلب زيادة الوعى لدى المواطن الأسوانى لمساندة هذه الجهود التي تصب في النهاية لحمايته من هذا الإصابة بهذا الفيروس.

وشارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث الملفات والمشروعات التنموية والخدمية والاستعدادات الخاصة بعيد الفطر.

وطمأن محافظ أسوان، رئيس مجلس الوزراء على الوضع الصحي بالمحافظة وآخر المستجدات وجاهزية مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات العزل لاستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلاً التعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لاجراءات وزارة الصحة الاحترازية ، وأكد وجود تنسيق تام وكامل بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية، حيث يتم رصد أي احتياجات وتوفيرها بشكل فوري.

وأشار أشرف عطية إلى الالتزام بالقرارات الصادرة مؤخراً عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن تنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات يومياً من الساعة 9 مساءً وغلق كامل للحدائق والمتنزهات، لافتاً إلى جهود المحافظة وحملاتها اليومية المكثفة بجميع المراكز والمدن لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق ومنع التجمعات والتشديد على ارتداء الكمامات في المواصلات العامة ووسائل النقل الجماعي.

وأضاف أشرف عطية أن المحافظة استعدت للعيد بتوافر السلع الغذائية والتموينية بمنافذ البيع المختلفة والمجمعات الاستهلاكية مع توفر الأرصدة الأستراتيجية من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والسكر والدقيق.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة والمرور الدوري الميداني خلال أيام الأجازات والأعياد لرصد اية تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فوراً في المهد قبل أن تتفاقم ومنع هذه الظاهرة تماماً للحفاظ على الرقعة الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح عطية أنه بالنسبة لملف المناطق الصناعية العشوائية فقد تم حصر شامل لها على مستوى مدن ومراكز المحافظة للبدء في إنشاء مجمعات صناعية بديلة في المناطق ذات الخطورة أو غير الصالحة.

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