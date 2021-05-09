أخبار التعليم : 5 معلومات عن الامتحان التكميلي لطلاب صفوف النقل .. جامعة سوهاج تعلن تأجيل الميدترم واستكمال الدراسة بالتعليم الهجين

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:-

عميد آداب القاهرة : امتحانات الفصل الدراسي الثاني 5 يونيو

استعدادًا للميدترم.. رفع درجة الاستعداد بكليات جامعة عين شمس

الإعلان عن بدء تدريب طلاب كلية الآداب فى مشروع محو الأمية "معا نستطيع القضاء على الأمية"

بدء الاستعداد لـ امتحانات نهاية العام بجامعة كفر الشيخ

تأجيل الميدترم واستكمال الدراسة بالتعليم الهجين.. تعرف على قرارات جامعة سوهاج

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: 58 طالبا من 11 دولة إفريقية يحصلون على منح هذا العام

للعام الـ 11 على التوالي.. طلاب نموذج الأمم المتحدة بالجامعة الأمريكية يحصدون الجوائز الدولية

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول التدريب على الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الطبي

15 سؤالا في ساعة .. 5 معلومات عن الامتحان التكميلي لطلاب صفوف النقل



