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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 12 حالة فى أول أيام تطبيق قرار منع التسول بقنا

ضبط حالات تسول بقنا
ضبط حالات تسول بقنا

أسفرت حملات مكافحة التسول، التى شنتها الوحدات المحلية لمراكز ومدن قنا، عن ضبط ١٢ حالة تسول فى أول أيام تطبيق قرار محافظ قنا رقم 288 لسنة 2021.

 

ففى مدينة قنا، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بقيادة أشرف أنور، القائم بأعمال رئيس المدينة، حملة لضبط حالات التسول تمكنت خلالها من ضبط ٧ حالات جرى تسليمها لقسم شرطة قنا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

شارك فى حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعاصم محمد، ممثل حماية الطفل، وعبدالحميد توفيق، مدير إدارة الدفاع الاجتماعي، ومرفت نجيب، أخصائي دفاع اجتماعي، وعلاء محمد، مدير إدارة الأزمات وحماية الطفل، وسعد سيد، مدير المتابعة بالوحدة المحلية.

 

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فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادي من ضبط حالتين، و تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده، من ضبط حالتين أيضاً، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص من ضبط حالة واحدة.

 

وكان اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أصدر قرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من: ٢ من الإدارة الإجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الإجتماعى والاخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الآداء بالوحدة المحلية للمدينة.

 

و أوضح محافظ قنا، بأن اللجنة سوف تختص بالمرور اليومى على شوارع المركز لمنع ظاهرة إنتشار المتسولين وإستغلال الأطفال فى أعمال التسول، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإعداد تقرير يومى بأعمال كل لجنة و إرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.

 

وأضاف محافظ قنا، بأن الإنتشار غير المبرر لظاهرة التسول بشوارع المحافظة يشير إلى أنه هناك إدراة وتنظيم لهذه الظاهرة، لذا يجب علينا عدم الالتفات إليهم وعدم إعطائهم أى مبالغ حتى لا نساعدهم على الاستمرار في التسول.

ضبط حالات تسول بقنا

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الوحدات المحلية لمركز ومدن قنا ضبط ١٢ حالة تسول حملات مكافحة التسول قرار محافظ قنا رقم 288 لسنة 2021 اخبار قنا ضبط ٧ حالات

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