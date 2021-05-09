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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف: استلام  91 ألف و170 طن قمح بالصوامع منذ بداية موسم توريد الأقماح المحلية  2020/2021

محافظ بني سويف: استلام 91 ألف و170 طن قمح منذ بداية الموسم

صدى البلد

أكد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على انتظام العمل في منظومة  توريد واستلام القمح للموسم الحالي والذي بدأ في منتصف شهر أبريل الماضى، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

 

وأوضح المحافظ أن إجمالي الكميات الموردة من القمح للصوامع بمختلف مراكز المحافظة وصل "حتى صباح اليوم " إلى  91 ألف  و170 طن.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

 

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

 

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)، فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من  230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب  أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

 

فوز علوم بني سويف بتمويل مشروع بحثي بقيمة مليون و500 ألف جنيه
 

على جانب أخر أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن فوز فريق علمي مشترك من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم وبالتعاون مع معهد بحوث البترول بتمويل مشروع بحثي بعنوان المعالجة الرباعية لإزالة المعادن الثقيلة وأيونات الأمونيا من مياه الصرف باستخدام أغشية البازلت المتجوي الخزفية بقيمة مليون و500 ألف جنيه من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

 

وتدور فكرة المشروع حول استخدام خام البازلت المتجول بالدمج مع بوليمرات أمينية لإنتاج أغشية فائقة الترشيح لإزالة الأمونيا والأملاح الثقيلة من مياه الصرف المعالج في محطات الصرف المختلط في محافظة أسيوط (محطة المعالجة الثلاثية بعرب المدابغ).

 

 

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