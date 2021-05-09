حصر مصانع انتاج المواد الغذائية للتأكد من مراعاتها الإشتراطات الصحية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ إستثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الإستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة سلوى صبحي وكيلة وزارة الإسكان والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام و مختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

وناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من (فسخ وإلغاء عقد الإيجار – تعديل نشاط – منح مهلة لتنفيذ النشاط – التنازل للغير – الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط) ، وذلك لإتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض وذلك تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بحصر مصانع انتاج المواد الغذائية المقامة بالمنطقة الصناعية وتشكيل لجان بالتنسيق بين الصحة والبيئة والامن الصناعي ورئاسة المركز للمرور عليها والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية واعداد تقرير للعرض علي المحافظ لاتخاذ ما يلزم

كما ناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري منطقة بساتين الإسماعيلية بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة وكذلك الموافقة علي ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى واضافة نشاط تصنيع لإتخاذ ما يلزم طبقا للقانون والصالح العام .

ووجه محافظ الشرقية بوضع آليه عمل لإيجاد حلول عاجلة وسريعة للتغلب على مشكلتي الكهرباء والمياه والتي تعاني منهما منطقة بساتين الإسماعيلية وذلك من خلال مخاطبة الجهات المعنية لبحث إمكانية انشاء محطة مياه لتغذية المنطقة وكذلك زيادة قدرة الطاقة الكهربائية لها.

وقال المحافظ ، إن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وعلي جانب آخر، فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم شوارع مدينة الزقازيق للوقوف على مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية و المطاعم والكافيتريات بمواعيد الغلق المحددة ، تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء للحد من التجمعات وكإجراء إحترازي ووقائي لمواجهة تداعيات الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

و بدأ محافظ الشرقية جولته بالمرورعلى المنشأت التجارية بشوارع (طلبه عويضة – الرملية – السلام - ) وتلاحظ له وجود سيارات طعام متنقله تقدم خدماتها للمواطنين مخالفة مواعيد الغلق المقررة ليوجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها مشيداً بإلتزام أصحاب المحال التجارية والكافيتريات بمواعيد الغلق المقررة وتعاونهم الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.

كما حرص المحافظ علي الإستماع لشكاوي المواطنين والتعرف على احتياجاتهم موجهاً رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فوراً في اطار الإمكانيات المتاحة طبقا للقانون.

وطالب محافظ الشرقية المواطنين بالإستمرار في إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة والبُعد عن التجمعات حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وأكد المحافظ على استمرار رفع حالة الإستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والتصدي بحسم لمنع أي اشكال للتجمعات وإقامة إحتفالات او فعاليات جماهيرية بين المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.

ولدفع عجلة العمل وإسراع الخطي في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الزقازيق حرص محافظ الشرقية علي تفقد الأعمال الجارية بالمنطقة التجارية اللوجستية والخدمية والمقامة على مساحة 10 آلاف متر بجوار الشركة المصرية للتنمية السياحية" المصرية بلازا" بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع وزارة التموين وقطاع التجارة الداخلية و شركة (S.M.H ) لأعمال الخرسانة الجاهزة ( الشركة المنفذة للمشروع ).

وشدد المحافظ علي مسؤول الشركة المنفذة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع وتحقيق نسب تنفيذ متقدمة لإسراع دخول المشروع الخدمة.. مشيراً إلي أنه لن يسمح بأي تأخير أو تقاعس في التنفيذ.

يذكر أن المشروع يضم إنشاء عدد من المولات التجارية والأبراج الطبية والإدارية وجراج متعدد الطوابق تحت الأرض ومنطقة لوجستية وخدمية وأخري ترفيهية ويساهم المشروع في توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.