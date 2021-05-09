محافظ أسوان : مواصلة حملات تطبيق إجراءات مواجهة كورونا وغلق 18 منشأة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على مواصلة الحملات الميدانية المكثفة بجميع مدن وقرى المحافظة لمتابعة ألتزام المحال التجارية والمولات والملاهى والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتيريات والمطاعم بمواعيد الغلق الجديدة المقررة والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومدى إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوي إنتشار فيروس كورونا .

فيما كلف اللواء أشرف عطية نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان بالمرور الميدانى بمدينتى إدفو والرديسية للتأكد من الإلتزام بتطبيق المواعيد المقررة والإجراءات الإحترازية حيث تم تحرير العديد من الغرامات الفورية ومحاضر المخالفة شملت غلق 18 منشآة و69 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامات .

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بينما شهدت محافظة أسوان ، إنتشار واسع لفرق التطهير والتعقيم بجميع المنشآت الحكومية والسياحية ومواقف السيرفيس ومحطات السكك الحديدية ودور العبادة والشوارع والأسواق والأندية ومراكز الشباب والنقابات ومكاتب البريد والبنوك .

حيث شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية العمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل المواقع المستهدفة طبقاً للخطة الموضوعة لمواجهة إنتشار الموجه الثالثة لفيرس كورونا المستجد .

وقد أشاد محافظ أسوان بروح التكاتف والتلاحم لكافة الجهات التنفيذية والكيانات السياحية والمجتمع المدنى لمشاركتهم الجادة لمجابهة جائحة كورونا وخاصة في ظل هذه الظروف الإستثنائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والزائرين للمحافظة .

وأكد على ضرورة الإستمرار في أعمال الرش والتطهير والتعقيم بجميع المدن والمراكز والمنشآت والأماكن التي تشهد تردد المواطنين عليها بكثافة وهو الذى يتطلب زيادة الوعى لدى المواطن الأسوانى لمساندة هذه الجهود التي تصب في النهاية لحمايته من هذا الإصابة بهذا الفيرس .

و شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث الملفات والمشروعات التنموية والخدمية والإستعدادات الخاصة بعيد الفطر.

وطمأن محافظ أسوان، رئيس مجلس الوزراء على الوضع الصحي بالمحافظة وآخر المستجدات وجاهزية مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات العزل لاستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلاً التعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لاجراءات وزارة الصحة الاحترازية ، وأكد وجود تنسيق تام وكامل بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية، حيث يتم رصد أي احتياجات وتوفيرها بشكل فور.

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