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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 228 مسجدا لصلاة العيد بالبحر الأحمر

صلاة العيد - أرشيفية
صلاة العيد - أرشيفية

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن تخصيص 228 مسجدًا في نطاق المحافظة، لأداء صلاة العيد، موضحة أن المساجد موزعة علي النحو التالي: 110 مساجد في الغردقة و30 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و41 مسجدا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم.

 

وأكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الاوقاف بالبحر الأحمر عن تخصيص 228 ‪ مسجدا بمدن المحافظة لأداء صلاة العيد الفطر المبارك وهي المساجد المسموح لها بأداء صلاة الجمعة والمرفق بها ساحات واسعة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.

 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في بيان له، أن شرط إقامة صلاة العيد بالمساجد هو الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الحرفي لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، وحظر أداء صلاة العيد في الزوايا وتطبيق العقوبة على المخالفين.

 

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر على عدم السماح بإقامة التهجد أو الاعتكاف في أي من المساجد في ظل الظروف الراهنة والمحافظة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، سواء كانت داخل المسجد أو خارجه.

 

في سياق متصل بدأت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أعمال نظافة ساحات المساجد بالمدينة، وذلك استعدادًا لاقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

 

وأكد رئيس مدينة الغردقة اللواء إيهاب رأفت، أن أجهزة الوحدة المحلية تقوم باعمال النظافة حول المساجد التي تم اختيارها من قبل مديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد بها، طبقًا لقرار مجلس الوزراء مع اتخاذ كافة الاجراءت الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بإقامة أي فعاليات لصلاة العيد خارج المساجد التي حددها الاوقاف.

البحر الأحمر اخبار الغردقة الغردقة مديرية الأوقاف صلاة العيد

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