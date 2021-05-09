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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على تفاصيل أغلى لوحة سيارات تعرض للبيع فى مصر

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية عبر موقع لوحتك دوت كوم الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، عن بيع 5 لوحات سيارات مميزة عرضت للبيع الفترة السابقة بنظام المزاد العلني الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة حسب موقع لوحتك دوت كوم، أن باب المزايدة على 5 لوحات للسيارات سينتهى تماما اليوم 9 مايو القادم حيث أن هناك لوحات انتهت المزايدة عليها بالفعل.

 

وتأتي تفاصيل مزادات الـ 5 لوحات سيارات المميزة التي طرحت في المزاد كالتالى: 

 

- س ي د 6 ووصل سعرها إلي 425 ألف جنيه ومن المقرر انتهاء المزاد عليها في 9 مايو.

 

- م ى 1111 ووصل سعرها إلي 125 ألف جنيه ومن المقرر انتهاء المزاد عليها في 9 مايو.

 

- ع د ى 9999 ووصل سعرها إلي 120 ألف جنيه وانتهى المزاد عليها بالفعل أول أمس.

 

- ع ع م 1 ووصل سعرها إلي 375 ألف جنيه ومن المقرر انتهاء المزاد عليها في 9 مايو.

 

- ب و 1111 ووصل سعرها إلي 130 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها أمس.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عبر موقع لوحتك دوت كوم الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، عن طرح لوحات أرقام سيارات جديدة مميزة للبيع في المزادات الإلكترونية وتشمل المزاد طرح لوحة وصلت إلي سعر مميز للبيع حيث أن اللوحات اللاتي تحمل أسماء أشخاص تصل إلي أسعار قياسية في المبيعات. 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن ذهاب ريع المزادات جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.           

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