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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قبول ٧٠ عملاً فنياً من ٣٢ دولة في ملتقى "الفيديو آرت" الدولي الثالث بالدمام

جمعية الثقافة والفنون
جمعية الثقافة والفنون بالدمام

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، عن قبول 70 عملاً فنياً من 32 دولة للملتقى الدولي للفيديو آرت في دورته الثالثة بعد فرز 139 مشاركة لـ 37 دولة، حيث تم نشر الأسماء في الموقع الرسمي للملتقى الذي سيفتتح في الـ ٢٥ مايو ٢٠٢١.

 

وتتضمن فعاليات الملتقى حوارات مع بعض الفنانين، وتقديم برامج تدريبية افتراضية، وتدشين كتاب "للصور المتحركة أصوات" للكاتبة يارا مكاوي.

 

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي، أن الأعمال المشاركة في الدورة تعبّر عن شعار الملتقى "داخل الحركة خارج الفراغ" من خلال المفاهيم المطروحة والتداخلات المتناسقة فنيا وتقنيا، ومن خلال السرد البصري للفكرة والتنفيذ الجمالي لها والتي تتوافق مع المرحلة وأحداثها خاصة، مشيراً إلى أنه جرى قبول 12 عملاً سعودياً في هذه الدورة.

 

وأفاد أن الملتقى في دوراته مستمر في استقبال الخبرات السعودية على مستوى الاختيار والمتابعة والفنانين الهواة والمحترفين، وفسح المجال لعرض أعمالهم والتعريف بهم من خلال هذا الفن خاصة، وأن التجربة السعودية تعدّ ريادية ومتابعة لكل جديد سواء في منطقة الخليج أو على المستوى العربي من حيث المشاركات الدولية.

جمعية الثقافة والفنون بالدمام قبول 70 عملا فنيا لملتقى الدولي للفيديو آرت فعاليات ثقافية اخبار ثقافية

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