طارق رضوان : لا بد من التسويق الخارجي للإنجازات القائمة بمصر من خلال الأدوات الإعلامية

ثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلي أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية بصفه المجلس النيابي هو المظلة التشريعية لكل ما يتطلب تعديل تشريعي مقترح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد اليوم الأحد، مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي قد صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التسويق خارجياً لكل الإنجازات التي تشهدها مصر، عبر الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لاسيما وأن الإعلام بدأ يتغير في شكلا ومضمونا عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدرة علي توصيل المعلومات بوسائل مختلفة.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التسويق خارجياً لكل الإنجازات التي تشهدها مصر، عبر الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لاسيما وأن الإعلام بدأ يتغير في شكلا ومضمونا عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدرة علي توصيل المعلومات بوسائل مختلفة.

ونوه طارق رضوان إلي أهمية تفعيل الوسائل الاعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع "التواصل الاجتماعي" فضلا عن وجود العديد من الانفلوينسر المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرا إلى أهمية مراعاة ذلك كله في دراسة جنبات الاستراتيجية.