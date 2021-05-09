طريقة عمل ملوخية بالأرانب.. فيديو

الشيف ومفيدة

الملوخية بالأرانب تعد من أبرز المأكولات في المطبخ المصري وعلى السفر المصرية و أشهرها، و يرجع ذلك لاحتوائها على الكثير من الفوائد لصحة الجسم، نظرًا لاشتمالها على لحوم الأرانب التي تعتبر من أخف أنواع اللحوم على المعدة.

وقدمت مفيدة شيحة مع الشيف محمود اليوم ، طريقة عمل الملوخية بالأرانب ، على فضائية سى بى سى ، ببرنامج الشيف ومفيدة :

المقادير:

ملوخية

ثوم

كزبرة ناشفة

سمنة

مرقة سلق الارانب

ارانب

ملح وفلفل

طريقة التحضير:

نظفي الأرنب جيدًا وافركيه بالملح والدقيق واتركيه مدة ساعة ثم اغسليه جيدًا ثم قطعيه واسلقيه مع بصلة وفص ثوم وملح صفيه وحمريه في الفرن افرمي أوراق الملوخية بعد قطفها ناعمًا اغلي مرق الأرنب جيدًا ثم ضعي الملوخية فيها وقلبي للأعلى. اطفئي النار عندما تقارب على الغليان ولا تجعليها تغلي فتفور. أثناء ذلك ضعي الزبد، وحمري الثوم مع الكزبرة والكمون ثم ضعيها مع الملوخية فور إطفاء النار أضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة، كمية المرق حسبما ترغبين إن كنت تحبينها سميكة أو خفيفة فالقوام المتوسط يكون كوبين من المرق مع نصف كيلو ملوخية.