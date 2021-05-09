هو والعدم سواء.. أول تعليق من اتحاد الكرة على حكم الأهلي ضد عبد الله السعيد

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن الحكم الصادر من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي بتغريم عبد الله السعيد ٢ مليون دولار لصالح النادى الأهلى هو والعدم سواء.

وأفاد مسئولو الجبلاية بأن النادي الأهلي لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أزمته مع عبد الله السعيد، والفيفا قضى بصحة موقف اللاعب.

وأضاف مسئولو الجبلاية، أن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم هو والعدم سواء بنص العقد المبرم بين الأهلي المصري ونظيره أهلى جدة السعودي.

وأشاروا إلى أن موقف عبدالله السعيد سليم وقانوني بعدما رفض الفيفا من قبل شكوى الأهلي بعد التأكد من صحة موقف اللاعب استنادا إلى العقود المبرمة بين الأطراف الثلاثة.

وشدد مسئولو الجبلاية على أن عبد الله السعيد قام بفسخ العقد بالتراضي مع أهلى جدة السعودي وأصبح حرا، فيما نص العقد الثلاثى مع الأهلي على أنه فى حال إعادة بيعه أو إعارته داخل الدورى المصرى يقوم بسداد ٢ مليون دولار، وهذا لم يحدث من اللاعب.

يذكر أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي أصدر حكما بفرض غرامة مالية على عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، قدرها 2 مليون دولار، لصالح الأهلي في الشكوى المقدمة من مسئولي القلعة الحمراء ضد اللاعب، بحجة أن الأخير أخل ببنود تعاقده المبرم بين النادي الأهلي ونظيره أهلي جدة السعودي، ولم يسدد قيمة الشرط الجزائي الذي كان منصوص عليه في عقده مع النادي السعودي، بأن يقوم اللاعب بسداد المبلغ المذكور إلى القلعة الحمراء حال عودته من جديد إلى الدوري الممتاز.