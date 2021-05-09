أول رد من سفير الصين في السعودية بعد سقوط الصاروخ

انتقد السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينج، الضجة التي أثيرت حول الصاروخ الصيني التائه الذي سقط بأمان في بحر العرب.

وتساءل السفير الصيني في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر عن المتسبب في حالة الذعر هذه، مؤكدا أن ما أثير خلال الأيام الماضية حول تلك المسألة أظهر مدى التحيز السياسي والثقافي في العالم.

وكتب سفير الصين في السعودية على تويتر "سقط حطام الصاروخ الصيني بأمان في المحيط الهندي. تُطلق مئات الصواريخ في كل عام في العالم، ويعتبر احتراق معظم أجزاء المرحلة النهائية للصواريخ أثناء عودته إلى الغلاف الجوي وتدميرها طريقة مناولة شائعة في مختلف البلدان".

وأضاف "منذ إطلاق أول قمر صناعي قبل أكثر من 60 عامًا لم يصب أي أشخاص بحطام صاروخية.. لكن هذه المرة جذبت اهتماما خاصا، علما أن الغالبية العظمى من الجمهور ليسوا خبراء في مجال الفضاء، ومن الطبيعي أن يشعروا بالقلق".

سقط حطام الصاروخ الصيني بأمان في المحيط الهندي.

تُطلق مئات الصواريخ في كل عام في العالم، ويعتبر احتراق معظم أجزاء المرحلة النهائية للصواريخ أثناء عودته إلى الغلاف الجوي وتدميرها طريقة مناولة شائعة في مختلف البلدان.(1/6) — Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) May 9, 2021

وأشار السفير الصيني إلى أنه وفقا للخبراء الأمريكيين، فإن احتمال إصابة أي شخص بحطام الصاروخ هو واحد في المليار.

ورأى أنه كان يجب دراسة هذه الاحتمالية الضئيلة، والحكم عليها والتعامل معها من الجهات المختصة والأفراد المهنيين بشكل هادئ، كي لا تسبب ذعرا مفرطا.

كانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق أن جزءا كبيرا من الصاروخ الصيني الضخم تفتت فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.

وقالت الوكالة إن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي، وأن بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندي والإحداثيات ترجح منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.