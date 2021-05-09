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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يجتمع مع مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم “الأحد”، اجتماعاً مع مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" ، برئاسة الدكتور حازم خميس؛ لمناقشة خطة عمل المنظمة خلال الفترة المقبلة.

 

تطرق اللقاء إلى إجراءات المجلس الجديد للنادو فيما يتعلق باختصاصات اللجان التي تتضمنها المنظمة وتشكيلها وأهدافها التي تسعى لتنفيذها وفق أحكام العمل بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا، بالإضافة إلى الخطوات الخاصة باعتماد المعمل المصري من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

 

وأوصي وزير الشباب والرياضة ، أعضاء مجلس الإدارة الجديد للنادو بتحديد الأولويات، والعمل على إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتسلم المهام، وإنهاء تصور إنشاء الأكاديمية الإفريقية لمكافحة المنشطات بمصر، والعمل على توطيد العلاقات الدولية مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا".

 

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن المنظمة تعد أحد أذرع الرياضة المهمة جداً لتحسين أداء الرياضيين والحفاظ على حياتهم، وتعد جزءاً رئيسياً في كل الألعاب الرياضية، مشيراً إلى أهمية نشر التوعية بين المدربين واللاعبين وأولياء الأمور بشأن مكافحة المنشطات.

 

وأضاف الدكتور حازم خميس أنه سيتم مراجعة احتياجات المنظمة ووضعها المالي خلال الفترة المقبلة، جنباً إلى جنب مع السير في إجراءات الاعتماد الدولي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات من خلال عقد عدة جلسات للتعرف على الوضع الراهن والسير في باقي الخطوات التنفيذية.

 

كان وزير الشباب والرياضة قد أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" لمدة أربع سنوات برئاسة الدكتور حازم خميس وعضوية كل من الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي، والمهندس محمود عبد السميع، وحسن الشامي، ومدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والخبير المصرفي يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والدكتور هيثم داوود أستاذ العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية.

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