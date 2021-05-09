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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

فور وروده من المالية.. نقابة الصحفيين: صرف بدل 5 أشهر للأعضاء الجدد

حسين الرناتي أمين
حسين الرناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين

صرح حسين الرناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين، أنه وبالإتفاق بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقرر أحقية الزملاء الجدد في عضوية النقابة باللجنة الأخيرة وعددهم ١٢٦ زميلاً في صرف بدل ٥ شهور تبدأ من شهر يناير الماضي.

وأشار الزناتي أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قام بمخاطبة وزارة المالية بهذا المبلغ، وفور وروده من الوزارة سيتم تحويله الى حساب بدل النقابة وصرفها بالكامل على الفور.

 

لا توجد أزمات مالية داخل الصحفيين

أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه لا توجد أية أزمات مالية داخل نقابة الصحفيين، وأن الحديث عن هذا الشأن غير صحيح، مشددا على أن الأمور المالية داخل النقابة مستقرة تماما ولن تتأثر أبدا الخدمات النقابية.

وأضاف محمد شبانة، أن خدمات القروض والإعانات وغيرها ستسير بشكلها الطبيعي بداية من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن صرف المعاشات يتم في مواعيده وأمواله متوفرة لشهرين قادمين بل إن هناك فائض أكثر من مليون جنيه إذا سارت المصروفات بشكلها الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح محمد شبانة، إنه بالإضافة إلى ذلك ستنتعش خزينة نقابة الصحفيين بمبلغ ١٥ مليون جنيه وفق الدعم المتفق عليه مع وزارة المالية من خلال نقيب الصحفيين ضياء رشوان.

ووجه محمد شبانة، رسالة اطمئنان لكل الصحفيين، أن الخدمات النقابية مستمرة والقروض والإعانات مستمرة وكذلك يسير مشروع العلاج على أعلى مستوى وفق الخطة الموضوعة له.

وقال محمد شبانة، إن العمل بالواجهة الرئيسية لمبنى نقابة الصحفيين يسير على قدم وساق بعد اجتماعه مع المسئولين بوزارة الأوقاف المكلفين بمشروع تطوير واجهات المبنى الأربع مؤكدا انه سيعرض على المجلس كل شيء بالجلسة المقبلة وذلك بالتنسيق مع حسين الزناتى أمين الصندوق.

كما أكد محمد شبانة، أن أزمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاصة بالزملاء الصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون تقترب من الحل النهائي بعد التواصل الإيجابي الذي تم بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان وبين الدكتور محمد معيط وزير المالية ومع كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأنهى الأمين العام لنقابة الصحفيين حديثه مشيرا إلى إنه خلال أيام سيصل بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الزملاء الصحفيين الجدد الذين اكتسبوا عضوية النقابة بلجنة القيد الأخيرة في ديسمبر الماضي.

نقابة الصحفيين الصحفيين محمد شبانة بدل النقابة ضياء رشوان

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