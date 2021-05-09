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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الأوسط تدعو إسرائيل لاحترام المقدسات الإسلامية والالتزام بحل الدولتين

صدى البلد

 دعت اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، المؤلفة من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس، وتجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة تصعيد الموقف خلال هذه الفترة من الأيام المقدسة لدى المسلمين.


ودعا مبعوثو اللجنة الرباعية - في بيان مشترك، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك - جميع الأطراف إلى التمسك بالوضع الراهن واحترامه في الأماكن المقدسة، مؤكدين أن جميع القادة يتحملون مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض، وجددوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين المتفاوض عليه.


وأشاروا إلى أنهم يراقبون الوضع في القدس الشرقية عن كثب، بما في ذلك في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح.. وقال البيان: "أشار المبعوثون بقلق بالغ إلى احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لأجيال في حي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، والإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي سوى إلى تصعيد البيئة المتوترة أصلا". 


وأعربوا عن قلق عميق إزاء الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية، ولاسيما المواجهات التي وقعت الليلة الماضية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى. 


وأضاف المبعوثون: "نشعر بقلق من التصريحات الاستفزازية لبعض الجماعات السياسية، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ واستئناف إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل، والاعتداءات على الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية".

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