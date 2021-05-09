كارتيرون: الزمالك يرفض الضغط على الحكام.. والأهلى لم يتضرر من التحكيم ومباراة القمة صعبة
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توضيح العديد من الحقائق عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك.
وتحدث كارتيرون المدير الفني عن لقاء القمة المقبل والمنافسة على الدوري والعديد من الأمور المهمة الخاصة بفريق الكرة خلال هذا الحوار.
في البداية كيف يقيم كارتيرون الفترة التي قضاها مع الزمالك حتى الآن؟
قدمنا أداءً جيدا في معظم المباريات التي خضناها الفترة الماضية في ظل ضغط جدول الدوري وقلة فترات الراحة بين المباريات، ولكن النقطة السلبية الكبيرة التي واجهتنا في الفترة الماضية هي خسارة مباراة الأهلي في قمة الدور الأول، وهذه المباريات لا يجب أن نخسرها، وأنا “ندمان” بدرجة كبيرة على خسارة هذا اللقاء، كان بإمكاننا أن نخرج بتيجة التعادل لأن الزمالك لا يستحق الخسارة في مباراة الدور الأول.
ما الذي يحتاجه الزمالك للفوز بمسابقة الدوري هذا العام؟
الزمالك ينافس على البطولة، وكل ما نحتاجه هو الاستمرارية من أجل الفوز بالمسابقة ، لأن الدوري يتضمن عدد مباريات أكثر من بطولة أفريقيا التي يخوض فيها الفريق عدد مباريات أقل للتتويج بالبطولة.
سياسة التدوير
وهل ستتبع سياسة التدوير بين اللاعبين للتغلب على ضغط المباريات؟
نحتاج لمشاركة كل اللاعبين في ظل ضغط المباريات، وفترة الإعداد التي خضناها قبل مباراة المولودية كانت فرصة لتجهيزهم بدنيا، والشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول يخوضون مباراة ودية كل أسبوع؛ لتجهيزهم، وسياسة التدوير قد تحدث في بعض المراكز، لأن هناك مراكز من الصعب أن يتم تغيير اللاعبين فيها، ولاعب مثل إمام عاشور مهم ويلعب في أكثر من مركز ولكنه موقوف ونفتقد خدماته في الفترة الحالية وهناك مراكز بها أكثر من لاعب على نفس المستوى مثل الجبهة اليسرى في حين هناك مراكز يكون اللاعب البديل ليس على مستوى اللاعب الأساسي.
تصفيات المونديال
ما رأيك في تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي كان مقررا لها يونيو المقبل؟
أرى أن الأمر جيد لأنه سيساعد على انتهاء الدوري في وقت مبكر وهذا أفضل للجميع حتى لا يحدث تلاحم المواسم، ويستطيع كل فريق الاستفادة من فترات الانتقالات وتدعيم الصفوف بشكل أفضل، كما أن انتهاء الموسم مبكرا سيساعد على حسم الصفقات الصيفية والاستفادة من فترة الانتقالات وحسم ملف الراحلين.
هل ستوافق على خوض مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي؟
لا توجد مشكلة لدى الزمالك في استكمال مسابقة الدوري بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، ويجب على جميع الفرق أن توافق على هذا الطلب؛ حتى ينتهي الدوري مبكرا، لأن الأولمبياد تعتمد على اللاعبين صغار السن وسيكون الأمر على جميع الأندية وليس ناديا واحدا فقط.
التحكيم المصري
وما رأيك في التحكيم المصري؟
الجميع يتحدث عن التحكيم خلال هذه الفترة ومباراة بيراميدز الأخيرة مع الزمالك شهدت أزمة الوقت الإضافي لأن الحكم احتسب وقت أقل من المعلن عنه، وفي مباراة سموحة حدث مشكلة في التغييرات وحرمنا الحكم من التغيير الخامس، والجميع يتحدث عن التحكيم ويضعه تحت ضغط أكبر ونحن لسنا مثلهم، وهناك أندية تتحدث مع الحكام هاتفيا والحكام يعتذرون لهم على الأخطاء ولا يجب أن يكون هناك حديث بين مديري الكرة بالأندية والحكام، والزمالك يحترم الحكام المصريين وهناك حكام متميزون ويجب أن ندعمهم.
ما رأيك في طلب الأهلي حكاما أجانب للقمة؟
ما يحدث ضجة بدون داعى، والأهلي لم يتضرر من الحكام المصريين، وأرى أن الحكام المصريين و الدوري المصري من أعلى الدوريات في أفريقيا والعالم العربي ونريد تحكيما عادلا فقط.
وكيف تسير علاقتك مع الجهاز المعاون؟
الأمور على ما يرام ولا خلافات مع أي فرد حيث أننا جميعا في مركب واحد، ونرغب جميعا في إسعاد جماهير الزمالك بالفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.
مباراة القمة
وكيف ترى مباراة القمة المقبلة؟
المباراة صعبة لأنها قمة الدوري وبطولة خاصة ونحن نرغب في الفوز بها وسنعمل على تحقيق ذلك بعد الخسارة في الدور الأول، والأهلي استعاد بعض اللاعبين وهذا سيضيف للمنافس في المباراة المقبلة كما أن الأهلي في مستوى أفضل من لقاء الدور الأول، بغض النظر عن خسارتهم من المحلة وتعادلهم مع الجونة ،ونحن لم نكن نستحق الخسارة في القمة الماضية وركلة الجزاء التي أهدرها الفريق كانت كفيلة بخروجه متعادلا.
هل سيكون لنتيجة القمة دور في حسم بطل الدوري؟
على الورق يتبقى مباريات كثيرة لكل فريق في بطولة الدوري ولكن نتيجة مباراة القمة غدا سيكون لها دور كبير في حسم المنافسة على اللقب، ومن يفوز في المباراة يكتسب ثقة تمنحه دفعة في المباريات المقبلة.
وهل يحتاج الزمالك لمدير كرة أو مشرف عام على الكرة في الفترة الحالية؟
لسنا في حاجة لمدير كرة أو مشرف عام في الفترة الحالية؛ لأنه كلما زاد عدد أفراد الجهاز الفني للفريق قد تحدث خلافات ونحن الآن كمجموعة واحدة داخل الجهاز نعمل بانسجام كبير وربما ادخال عناصر جديدة خلال هذه الفترة قد يؤثر على هذا الانسجام.
وما الرسالة التي توجهها لجماهير الزمالك؟
الروح الموجودة بالفريق جيدة للغاية والجماهير تنسى أن الزمالك يمر بفترة صعبة واللاعبون يمرون بفترة صعبة لعدم حصول على مستحقاتهم من عدة أشهر، ولكنهم يريدون الفوز من أجل الجماهير، وهدفي في الفترة المقبلة هو الفوز بالدوري والكأس.