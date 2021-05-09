كارتيرون: الزمالك يرفض الضغط على الحكام.. والأهلى لم يتضرر من التحكيم ومباراة القمة صعبة

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توضيح العديد من الحقائق عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وتحدث كارتيرون المدير الفني عن لقاء القمة المقبل والمنافسة على الدوري والعديد من الأمور المهمة الخاصة بفريق الكرة خلال هذا الحوار.

في البداية كيف يقيم كارتيرون الفترة التي قضاها مع الزمالك حتى الآن؟

قدمنا أداءً جيدا في معظم المباريات التي خضناها الفترة الماضية في ظل ضغط جدول الدوري وقلة فترات الراحة بين المباريات، ولكن النقطة السلبية الكبيرة التي واجهتنا في الفترة الماضية هي خسارة مباراة الأهلي في قمة الدور الأول، وهذه المباريات لا يجب أن نخسرها، وأنا “ندمان” بدرجة كبيرة على خسارة هذا اللقاء، كان بإمكاننا أن نخرج بتيجة التعادل لأن الزمالك لا يستحق الخسارة في مباراة الدور الأول.

ما الذي يحتاجه الزمالك للفوز بمسابقة الدوري هذا العام؟

الزمالك ينافس على البطولة، وكل ما نحتاجه هو الاستمرارية من أجل الفوز بالمسابقة ، لأن الدوري يتضمن عدد مباريات أكثر من بطولة أفريقيا التي يخوض فيها الفريق عدد مباريات أقل للتتويج بالبطولة.

سياسة التدوير

وهل ستتبع سياسة التدوير بين اللاعبين للتغلب على ضغط المباريات؟

نحتاج لمشاركة كل اللاعبين في ظل ضغط المباريات، وفترة الإعداد التي خضناها قبل مباراة المولودية كانت فرصة لتجهيزهم بدنيا، والشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول يخوضون مباراة ودية كل أسبوع؛ لتجهيزهم، وسياسة التدوير قد تحدث في بعض المراكز، لأن هناك مراكز من الصعب أن يتم تغيير اللاعبين فيها، ولاعب مثل إمام عاشور مهم ويلعب في أكثر من مركز ولكنه موقوف ونفتقد خدماته في الفترة الحالية وهناك مراكز بها أكثر من لاعب على نفس المستوى مثل الجبهة اليسرى في حين هناك مراكز يكون اللاعب البديل ليس على مستوى اللاعب الأساسي.

تصفيات المونديال

ما رأيك في تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي كان مقررا لها يونيو المقبل؟

أرى أن الأمر جيد لأنه سيساعد على انتهاء الدوري في وقت مبكر وهذا أفضل للجميع حتى لا يحدث تلاحم المواسم، ويستطيع كل فريق الاستفادة من فترات الانتقالات وتدعيم الصفوف بشكل أفضل، كما أن انتهاء الموسم مبكرا سيساعد على حسم الصفقات الصيفية والاستفادة من فترة الانتقالات وحسم ملف الراحلين.

هل ستوافق على خوض مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي؟

لا توجد مشكلة لدى الزمالك في استكمال مسابقة الدوري بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، ويجب على جميع الفرق أن توافق على هذا الطلب؛ حتى ينتهي الدوري مبكرا، لأن الأولمبياد تعتمد على اللاعبين صغار السن وسيكون الأمر على جميع الأندية وليس ناديا واحدا فقط.

التحكيم المصري

وما رأيك في التحكيم المصري؟

الجميع يتحدث عن التحكيم خلال هذه الفترة ومباراة بيراميدز الأخيرة مع الزمالك شهدت أزمة الوقت الإضافي لأن الحكم احتسب وقت أقل من المعلن عنه، وفي مباراة سموحة حدث مشكلة في التغييرات وحرمنا الحكم من التغيير الخامس، والجميع يتحدث عن التحكيم ويضعه تحت ضغط أكبر ونحن لسنا مثلهم، وهناك أندية تتحدث مع الحكام هاتفيا والحكام يعتذرون لهم على الأخطاء ولا يجب أن يكون هناك حديث بين مديري الكرة بالأندية والحكام، والزمالك يحترم الحكام المصريين وهناك حكام متميزون ويجب أن ندعمهم.

ما رأيك في طلب الأهلي حكاما أجانب للقمة؟

ما يحدث ضجة بدون داعى، والأهلي لم يتضرر من الحكام المصريين، وأرى أن الحكام المصريين و الدوري المصري من أعلى الدوريات في أفريقيا والعالم العربي ونريد تحكيما عادلا فقط.

وكيف تسير علاقتك مع الجهاز المعاون؟

الأمور على ما يرام ولا خلافات مع أي فرد حيث أننا جميعا في مركب واحد، ونرغب جميعا في إسعاد جماهير الزمالك بالفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

مباراة القمة

وكيف ترى مباراة القمة المقبلة؟

المباراة صعبة لأنها قمة الدوري وبطولة خاصة ونحن نرغب في الفوز بها وسنعمل على تحقيق ذلك بعد الخسارة في الدور الأول، والأهلي استعاد بعض اللاعبين وهذا سيضيف للمنافس في المباراة المقبلة كما أن الأهلي في مستوى أفضل من لقاء الدور الأول، بغض النظر عن خسارتهم من المحلة وتعادلهم مع الجونة ،ونحن لم نكن نستحق الخسارة في القمة الماضية وركلة الجزاء التي أهدرها الفريق كانت كفيلة بخروجه متعادلا.

هل سيكون لنتيجة القمة دور في حسم بطل الدوري؟

على الورق يتبقى مباريات كثيرة لكل فريق في بطولة الدوري ولكن نتيجة مباراة القمة غدا سيكون لها دور كبير في حسم المنافسة على اللقب، ومن يفوز في المباراة يكتسب ثقة تمنحه دفعة في المباريات المقبلة.

وهل يحتاج الزمالك لمدير كرة أو مشرف عام على الكرة في الفترة الحالية؟

لسنا في حاجة لمدير كرة أو مشرف عام في الفترة الحالية؛ لأنه كلما زاد عدد أفراد الجهاز الفني للفريق قد تحدث خلافات ونحن الآن كمجموعة واحدة داخل الجهاز نعمل بانسجام كبير وربما ادخال عناصر جديدة خلال هذه الفترة قد يؤثر على هذا الانسجام.

وما الرسالة التي توجهها لجماهير الزمالك؟

الروح الموجودة بالفريق جيدة للغاية والجماهير تنسى أن الزمالك يمر بفترة صعبة واللاعبون يمرون بفترة صعبة لعدم حصول على مستحقاتهم من عدة أشهر، ولكنهم يريدون الفوز من أجل الجماهير، وهدفي في الفترة المقبلة هو الفوز بالدوري والكأس.