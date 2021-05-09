3 طرازات .. تعرف على فئات و أسعار فيات 2021 في السعودية

تأتى السوق السعودى للسيارات من ضمن أكثر الأسواق العالمية شهرا لما تحتوى من سيارات فاخرة وغالية الثمن ، بالإضافة الى حبها للسيارات ذات الدفع الرباعى والعالية عن سطح الارض .

ولكن فى الآونة الاخيرة بدأت السوق السعودية بضم العديد من الفئات الاخرى للسيارات مثل السيدان والهاتشباك و الكروس اوفر ، وتاتى من ضمن هذه الفئات فئات السيارة الايطالية فيات .

وخلال السطور التالية سنتعرف سويا على سعر ومواصفات القائمة الكاملة لاسعار السيارة فيات فى السعودية .

فيات فيورينو

وتتميز السيارة بنظام التحكم الالكتروني في الثبات ومساعد الطرق الصاعدة ونظام التحكم في الجر ومثبت للسرعة مع فرامل ABS وEBD وايرباج للسائق وغلق أوتوماتيكي للأبواب على سرعة تزيد عن 20 كم في الساعة مع وسائد هوائية جانبية وأمامية حسب الفئة .

وتأتي بقوة 70 حصان وعزم دوران 104 نيوتن متر للفان و77 حصان و115 نيوتن متر للكومبي مع نظام جر أمامي وتعليق ماكفرسون امامي مستقل وسرعة قصوى تبلغ 149 كم في الساعة .

وياتى سعر السيارة فى السوق السعودى كالتالى :

- مانيوال / STANDARD 2020 بسعر 41,250 ر.س

فيات 500

تستمد السيارة فيات 500X محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود، نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وياتى سعر السيارة فى السوق السعودى كالتالى :

- اوتوماتيك / HATCH POP 2021بسعر 70,400 ر.س

- اوتوماتيك / HATCH LOUNGE 2021بسعر 86,900 ر.س

- اوتوماتيك / CONVERTIBLE POP 2021 بسعر 94,490 ر.س

فيات 500 X

تستمد السيارة فيات 500Xقوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود، نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وياتى سعر السيارة فى السوق السعودى كالتالى :

- اوتوماتيك / CITY CROSS 2021 بسعر 76,115 ر.س