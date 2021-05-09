الفيوم.. نيابة سنورس تنتدب طبيبا شرعيا لتشريح جثة شاب قتل بطلقات نارية

قررت نياية سنورس أنتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان شاب عثر عليه قتيلا بعد اصابته بطلقات نارية، وإعداد تقرير عن الوفاة وأسبابها والالة المستخدمة فى الحادث .

تلقى اللواء رمزى بسيونى مديرأمن الفيوم أخطارا من العميد أسامه أبو الليل مامور مركز شرطة سنهور القبلية بالحادث .

تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم محمود هيبة مفتش مباحث مركزى شرطة سنورس وسنهور القبلية أن الجثة لشاب يدعى عماد . أ (30 سنة ) ، من قرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، وبالمعاينة الظاهرية تبين أنه توفى متأثرا بطلق نارى أطلقه عليه مجهولون ، جارى ضبطهما والسلاح المستخدم فى الحادث .

وكان الشاب قد لقى مصرعه طلقًا بالرصاص، اليوم الأحد، من قرية سنهور التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، في ظل ظروف غامضة، وجاري البحث والتحريات حوّل الواقعة.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة سنورس التى أصدرت قرارها المتقدم