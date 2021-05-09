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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دينية النواب توصي بتحقيق طلبات الأوقاف لإحلال و تجديد المساجد

تطوير المساجد
تطوير المساجد

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم “الأحد”، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.

 

وأرجع ممثل وزارة الأوقاف زيادة مخصصات واعتمادات موازنة ديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية التابعة لها، إلى مجابهة زيادة طلبات فرش وإحلال وتجديد المساجد، وتطوير المساجد الأثرية، وفواتير المرافق من كهرباء ومياه وغيرها.


وأكد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ورئيس الجلسة، أن اللجنة توصي بتحقيق طلبات وزارة الأوقاف في أغلب بنودها من كهرباء ومياه وصيانة وإحلال وتجديد وفرش المساجد، والاهتمام بتطوير المساجد، مشيرا إلي أن ممثلي وزارتي المالية والتخطيط لم يرفضا طلبات وزارة الأوقاف، وأوضحوا أنها تصرف من المخصصات المتوفرة وعندما تحتاج زيادة سيتم مدها.

 

ووفقا لمشروع الموازنة لديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها، تبلغ إجمالي الاستخدامات للسنة المالية 2021/2022، 14 مليار و560 مليون و898 ألف جنيه، وتبلغ إجمالي الموارد المقدرة (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) مبلغ مليار و655 مليون جنيه، ويخصص للأجور وتعويضات العاملين مبلغ 11 مليار و312 مليون جنيه، ويخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ مليار و820 مليون.

مجلس النواب وزارة الأوقاف مشروع الموازنة العامة المساجد الأثرية تجديد المساجد وفواتير المرافق تعويضات العاملين

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