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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عقب انخفاضه.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاحد 9-5-2021

أسعار الدولار في
أسعار الدولار في البنوك اليوم-صورة أرشيفية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك العاملة في مصر، خلال تعاملات اليوم الاحد الموافق 9-5-2021، عقب انخفاضه أمس بمعدل قرش واحد.

 

وبلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

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أسعار الذهب اليوم الأحد 9-5-2021


وقدم البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.65 جنيه، وقدم  بنك مصر اقل سعر لـ بيع الدولار 15.70.

 

وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري، مصر، الاسكندرية”.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك “مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد، التجاري الدوليCIB، ، المصرف العربي الدولي،HSBC الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي”. 
 

وسجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ الكويت الوطني، عودة، المصري  الخليجي، التنمية الصناعية، ابوظبي الاول، الاستثمار العربي، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم، كريدي اجريكول، قناة السويس، المشرق، البركة، الاهلي المتحد، سايب، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان”.

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف ابوظبي الاسلامي، الامارات دبي الوطني، وفا، ABC، العربي ”.
 

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