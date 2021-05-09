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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تنفيذ مرحلة جديدة من الحدائق النموذجية بشبين الكوم

صدى البلد

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ مرحلة جديدة من الحدائق النموذجية والمتنزهات وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق والمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية تليق بمكانة المنوفية.

 

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه سيتم تطوير وتحديث حديقة مجمع المصالح الحكومية بمدينة شبين الكوم لتصبح حديقة نموذجية باسم ( حديقة العاصمة ) وتطوير حديقة الطفل بحي غرب أمام بنك مصر لتصبح (حديقة 30 يونيو) بهدف توفير أماكن جديدة للمتنزهين والمترددين من أبناء المحافظة وذلك وفق أحدث التصميمات والمعايير التكنولوجية بما يتناسب مع طبيعة وعراقة شعب المنوفية.

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وأضاف محافظ المنوفية أنه يجرى حالياً الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة بمراكز ومدن المحافظة فضلاً عن تجميل وتشجير مداخل ومخارج مدن المحافظة ورفع كفاءة الشوارع لإعادة المنوفية إلى سابق عهدها، ومن تلك الحدائق (حديقة تلا ومنوف وقويسنا وحديقة أبو رقبة بأشمون ).

 

هذا وسبق وافتتح المحافظ بعض الحدائق النموذجية ومنها (حديقة الطفل والورد بأشمون ، وحديقة مدينة سرس الليان ) فضلاً عن إنشاء أول حديقة نموذجية لذوي الهمم بشبين الكوم.


وأكد محافظ المنوفية، على أن المحافظة ستشهد طفرة كبيرة لم تحدث من قبل بقطاع تحسين البيئة وتطوير باقى الحدائق والميادين العامة وكذلك تطوير كورنيش بركة السبع وتلا وشبين الكوم لتوفير سبل الراحة للمواطن المنوفى وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية الحدائق العامة

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