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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حقوق الإنسان

رئيس منظمة حقوق الإنسان: تم إطلاق وثيقة تضمنت السلامة الجسدية والحق في الحياة ومناهضة التعذيب.. فيديو

صدى البلد

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إنه نجحت اللجنة الفنية القائمة بإعداد استراتيجية حقوق الإنسان تفتح قنوات الاتصال مع كل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ، لافتة أن ذلك مؤشر إيجابى وهناك توافق وتبادل آراء ورغبة حقيقية لإصدار وثيقة يتم الإجماع عليها.

 

تابع عصام شيحة، خلال مداخلته الهاتفية في إكسترا نيوز، أن الوثيقة تتضمن العديد من النقاط ولكن الهدف الرئيسي منها الحقوق والحريات باعتبارهم خارطة الطريق ، موضحاً ان التثقف وبناء القدرات عمل رئيسي أيضا مستمد من تراكم الخبرات الموجودة فى مصر مثل الدستور والاتفاقيات الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

 

أشار عصام شيحة ، إلى أنه طالب بإضافة مطلبين أمام اللجنة العليا ، الأول هو الاستفادة بالثوابت القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا لدعم حقوق الإنسان ، والمطلب الثاني بمفوضية عدم التمييز، لافتا أن الوثيقة تضمنت عن الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومناهضة التعذيب وحقوق الضحايا لأول مرة بفرض الحق له بالمطالبة عن حقوقه.

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