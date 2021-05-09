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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء متوفيا و16 مصابا فى إنقلاب سيارة على طريق الفيوم أسيوط الغربى

صدى البلد

حصل موقع صدى البلد على  أسماء المتوفيين والمصابين فى  حادث انقلاب سيارة ربع نقل صباح اليوم بطريق الفيوم القاهرة أسيوط الغربى بحدود محافظة الفيوم ، والذى لقى خلاله شخص مصرعه وأصيب 16 أخرين بأصابات متنوعة وتم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

والمتوفىهو  أحمد علي محمد  28 سنة، أما المصابون فهم : علي ربيع 26 سنة، عماد أشرف 24 سنة، سيد قرني 26 سنة، إسماعيل قرني سيد، 27 سنة، محمود سيد 7 2 سنة، حازم محمد 19 سنة، سمير علي 25 سنة، غزال علي 5 2 سنة، محمد رفعت27 سنة، حمادة سيد 28 سنة، سعد أحمد  12 سنة ، نبيل رجائي 31سنة ،  ومحمد علي 18 سنة، وزياد طه 26 سنة، عبد الرحمن طه 26 سنة، أحمد حامد 28 سنة، مصطفى محمد  26 سنة.

 

كانت  نيابة الفيوم قد قررت  انتداب المهندس الفنى بمرور الفيوم لإعداد تقرير فنى عن حادث انقلاب  سيارة ربع نقل بطريق الفيوم أسيوط الغربى  التى وقعت فجر اليوم ولقى فيها شخص مصرعه وأصيب  169 آخرون بإصابات متفرقة.

تلقى اللواء مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أسامه أبو طالب مأمور مركز أطسا بالحادث.

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تبين من التحقيقات  إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربى، ومصرع شخص وإصابة 16 آخرين باصابات متفرقة، وسبب انقلاب السيارة كان السرعة الزائدة وانفجار الإطار الخلفى ما أفقد سائقها التحكم فى عجلة القيادة، فانقلبت على جانب الطريق وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

اسماء المتوفيين إجمالي المصابين انقلاب أسيوط الغربى

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