جامعة بني سويف التكنولوجية تحدد موعد امتحانات الميد تيرم.. والدلتا التكنولوجية تكشف عن الأنشطة المتاحة وكيفية ممارسة الطلاب لها

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يكشف عن الأنشطة الطلابية المتاحة خلال هذه الفترة

بعد العيد.. رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف عن موعد امتحانات "الميد تيرم" وكيفية إجراzها

يتساءل طلاب الجامعات التكنولوجية عن موعد امتحانات "الميد تيرم" وكيفية إجرائها، واستعدادات الجامعة لها، والأنشطة الطلابية التي تطرحها الجامعات التكنولوجية حاليا وكيفية ممارستها من جانب الطلاب.

وفي هذا التقرير، يستعرض "صدى البلد" كيفية إجراء امتحانات "الميد تيرم" واستعدادات الجامعة لها، وكذلك الأنشطة الطلابية التي يمارسها الطلاب خلال هذه الفترة، وموعد عودتها إلى طبيعتها.

قال الدكتور علوي الخولي، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه تم إعادة الأنشطة الطلابية بالجامعة، ولكن وفقاً للضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور علوي الخولي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من الأنشطة التي يتم إجراؤها للطلاب في مختلف المجالات.

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وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أنها تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، ولكن بأعداد محددة، منعا للتكدسات والتجمعات بين الطلاب، ومراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم.

وأكد التزام جميع الطلاب بهذه القواعد، دون رصد أي مخالفات، حيث إن هناك وعي كبير بهذه الإجراءات، ووجود متابعة من قبل الجامعة للتأكد من التزام الجميع بها.

ونوه رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أنه تم تقليص عدد ساعات الحضور في شهر رمضان، لافتاً إلى استمرار طرح المقررات بشكل طبيعي كما هو الحال منذ بداية الفصل الدراسي، بنظام التعليم "الهجين".

وأشار إلى أنه بالنسبة للجوانب العملية ، فإنها تمثل 60% من المقررات الدراسية للطلاب، وبالتالي يجب حضور الطالب بمقر الجامعة ، لممارسة هذه الجوانب العملية داخل المعامل والورش.

من جانبه، قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن امتحانات "الميد تيرم" ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرة، حيث إنها من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 17 من الشهر الجاري.

وأوضح الدكتور سيد عبد القادر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنها ستستمر لمدة أسبوع، كما أنها ستكون حضورية في مقر الجامعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، والتشديد على التزام الجميع بها.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية أنه سيتم تقسيم طلاب كل فرقة على حسب عدد اللجان الموجودة بالجامعة، منعا للتجمعات داخل قاعات الامتحانات ومراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأشار إلى أن هناك فرقا طبية متخصصة للقيام بأعمال التعقيم بصفة دورية ومستمرة داخل القاعات وأماكن تردد الطلاب، ومنع دخول أي طالب دون ارتداء الكمامة، كما يكون الدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني، بعد قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

وأكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية أن الجامعة تتابع مدى الالتزام بجميع هذه الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب بهذه الإجراءات.