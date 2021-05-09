سر تسمية ليلة القدر بهذا الاسم

قال الدكتور سامي العسالة أحد علماء الأزهر الشريف، إن كلمة القدر لها عدة معاني في اللغة العربية فقد تأتي بمعني الكم أو الضيق.

وأوضح العسالة خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر قناة " صدى البلد": "الملائكة تنزل الأرض فتضيق بهم ومن هنا جاءت كلمة ليلة القدر، معقبا: “أيضا يقول بعض المفسرين أن معنى ليلة القدر هو أن الله يقدر أقدار البشر خلال هذه الليلة”.

وتابع العسالة: "من سمات ليلة القدر ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم بقوله التمسوها في العشر الأواخر من رمضان".

وأكمل: "الحكمة من إخفاء ليلة القدر هو أن نجتهد في كل الليالي لأنها لو كانت معلومة لتراخي الناس في باقي الشهر واجتهدوا في هذه الليلة فقط".