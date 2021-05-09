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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الليبية تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد

صدى البلد

جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق، والتعاون من خلال خطة زمنية تضعها لجنة (5+5)، بإشراف أممي، ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.


وقالت المنقوش - خلال تفقدها، اليوم الأحد، المناطق الحدودية الجنوبية، وفقا لبوابة الوسط الليبية - "نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي، والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة"، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة.


وأضافت المنقوش أن "الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد إخواننا الأفارقة"، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خاصة أن الأخيرة لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب نصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.


وشددت على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، لأن أمن ليبيا واستقرارها لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها. 

الليبية مرتزقة ليبيا الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش

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