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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة الفيوم يترأس الاجتماع الدوري للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان

اجتماع زراعة الفيوم
اجتماع زراعة الفيوم

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، الاجتماع الدورى للجنة تطوير مراكز تجميع الألبان بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المديرية، وذلك بحضور المهندس أيمن نعمان مدير عام  إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية والمهندس سمير صبرى على مسئول مراكز تجميع الألبان بالمديرية والدكتور أيمن محمد عادل وكيل وزارة الطب البيطرى والدكتورة مروة صلاح محمد مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة.


وناقش الاجتماع ما تم متابعته من مراكز تجميع الألبان بالمحافظة ومناقشة المعوقات التى تقف امام بعض المراكز بخصوص الدخول فى منظومة التطوير وتنفيذ ما ورد من وزارة الزراعة من المنسق العام لمراكز تجميع الألبان الدكتور عبد الرشيد غانم بخصوص نماذج تجميع الألبان بغرض التطوير والتنبيه على أصحاب مراكز تجميع الألبان بضرورة الانضمام إلى منظومة التطوير للصالح العام من خلال إنتاج لبن نظيف وصحى للمواطن.


والتأكيد على الانتهاء من المطلوب قبل يوم 20 مايو 2021 والبدء الفورى فى توزيع المهام على مديرى الإدارات الزراعية والبيطرية بكل مركز بخصوص البيانات المطلوبة الخاصة بمراكز تجميع الألبان.

 

 

مديرية الزراعة في الفيوم تكرم مراسل صدى البلد


وأشاد مدير مديرية الزراعة ومدير مديرية الطب البيطرى، بالدور الفعال والمجهود المبذول لكل من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين القائمين على مراكز تجميع الألبان ابتداءا من المديريات وانتهاءا بالجمعيات الزراعية والوحدات البيطرية والتي يعمل من خلالها البعض إلى ما بعد الساعة الخامسة مساءا نظرا لقلة عدد الموظفين بعد إحالة الكثير إلى المعاش وقلة الإمكانيات المتاحة وقلة وجود وسيلة مواصلات وضرورة تحفيز هؤلاء.


وتم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة وتظل اللجنة فى انعقاد دائم وعمل اجتماعات طارئة عند اللزوم.

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وكيل الزراعة الدوري للجنة أعمال تطوير تجميع الألبان

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