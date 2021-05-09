تعرف على خطة تطوير المواقف بدمياط

محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة، المُنعقد اليوم الأحد بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العميد حازم راتب مدير إدارة المرور و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و أعضاء اللجنة من مديرى عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام و إدارة المواقف.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف، استكمالا لخطة المحافظة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما بحثت "المحافظ" مخطط تنظيم حركة خطوط سيارات الأجرة بالمواقف.

تم استعراض المقترحات الخاصة بذلك المخطط، حيث أكدت "محافظ دمياط" على الالتزام بجميع المعايير و الاشتراطات التى تحقق السيولة المرورية و منع تكدس السيارات خاصة بالمناطق الحيوية ومراعاة الصالح العام وخدمة المواطنين خلال إعداد الدراسات النهائية.

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