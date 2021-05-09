الطب البيطري تكشف تفاصيل التفتيش على منافذ بيع الأمصال واللقاحات.. فيديو

كشف هشام عبدالحسيب، مديرإدارة الطب البيطري بوزارة الزراعة تفاصيل التفتيش على منافذ بيع الأمصال واللقاحات البيطرية.



وقال "عبدالحسيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "طبقا للقرارات المنظمة لعملية التفتيش وتنظيم بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية، تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية بالتفتيش على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية".



وأضاف: "قبل عام 2000 لم يكن هناك تفتيشا أو أي دور رقابي، ولم تكن هناك قرارات منظمة"، متابعا: "الفترة الحالية تشهد حملات تفتيش على مستوى الجمهورية".



وتابع: "يتم تنظيم حملات تفتيش على مستوى الجمهورية شهريا ويتم رفع تقرير لوزير الزراعة، وهناك اهتمام كبير من الجهات المعنية بالدولة بهذا الشأن"، وقال: "في شهر أبريل تم التفتيش على 275 مكان وتم رصد 65 مكان مخالف".