إجلاء جميع السعوديين من الهند بعد الإنتشار المرعب لوباء كورونا

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء جميع المواطنين السعوديين من الهند بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلا عن مصادرها إنه تم إجلاء جميع السعوديين من الهند بعد انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الهند حصيلة قياسية لإصابات فيروس كورونا بأكثر من 400 ألف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وأبلغت الهند عن تسجيل 4092 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد ضحايا الوباء في الهند إلى 242362.

وارتفعت الوفيات جراء فيروس كورونا في الهند بمقدار 403.738 حالة، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت ان النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند لأنها أكثر عدوى وفتكا كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان إن "النسخة المتحورة "بي واحد 617" التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في أكتوبر هي أحد العوامل الأساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان".