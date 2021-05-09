المفتي يوضح سبب تراجع معدل الجرائم في شهر رمضان

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن عبادة الصوم تنعكس علي المواطنين بسلام نفسي يترتب عليه أريحية في النفوس تؤدي في النهاية لسلام مجتمعي.

وأضاف مفتي الجمهورية خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الغضب أمر شعوري لكن تمالك النفس لها مزايا كبيرة وعلينا أن نتدرب على تمالك أنفسنا لحظة الغضب".

وأوضح: "الصائم يجب أن يملك نفسه عند الغضب وهذه هي القوة في كل الأحوال، مردفا: "من جبر خاطر الناس في الدنيا جبر الله خاطره في الأخرة".

وأكمل مفتي الجمهورية: "نلاحظ خلال شهر رمضان تراجع معدل الجريمة وهو راجع لحكمة الله من الصوم والعبادة التي يترتب عليها وجود سلام نفسي داخلي".