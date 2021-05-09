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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. نقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى ملعب السلام

صدى البلد

أكدت إدارة النادي الأهلي المصري أن مباراة الفريق أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ستجرى يوم 15 مايو الجاري على استاد السلام دون حضور جماهيري.

وكانت القرعة أوقعت الأهلي في مواجهة صن داونز بدور الثمانية للنسخة الثالثة على التوالي في المسابقة، بعدما سبق أن التقيا في النسختين الماضيتين.

فيما تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك التي تقام غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد نزيف النقاط الذي تعرض له خلال المباريات السابقة وأبعده قليلاعن صدارة ترتيب الدوري المصري. 

على جانب آخر يدخل فريق الزمالك المباراة على أمل الانتقام من الأحمر بعد خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضي بجانب خسارة الدور الأول في الدورى المصري. 

ونعرض لكم غيابات الأهلي والزمالك قبل القمة


غيابات الأهلي

يغيب عن النادي الأهلي  6 لاعبين، وفق القائمة التى أعلنها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه التي ستخوض المباراة المرتقبة.

وضمت قائمة الغائبين عن الأهلي: جونيور أجايي، علي معلول، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، محمد محمود وناصر ماهر.

ويغيب أجايي ومعلول بسبب إصابة في العضلة الخلفية، كما تعرض حمدي فتحي لكسر في الكوع، ونيدفيد ومحمد محمود لجراحة غضروف الركبة، وأخيرا ناصر ماهر لوجهة نظر فنية.

وكان موسيماني أعلن قائمة الأهلي وجاءت كالآتي..
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

غيابات الزمالك

وبشأن الفارس الأبيض وصاحب الصدارة فسوف يغيب كل من محمد أبو جبل، إمام عاشور، عبدالله جمعة، أحمد عيد.

ويغيب أبو جبل للإصابة بفيروس كورونا، عبدالله جمعة للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وأخيرا أحمد عيد وإمام عاشور للإيقاف.

وكان كارتيرون أعلن قائمة الزمالك وجاءت كالآتي : 

في حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد  - أحمد نادر السيد.

في خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – أحمد فتوح -  محمد عبدالشافي.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر –  محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز  – محمود عبدالرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.

في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل. 

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