2 مليون جرعة فى يوليو.. فاكسيرا تكشف تفاصيل تصنيع لقاح سينوفاك بمصر

لقاح سينوفاك

قالت هبة والى ،مديرة الشركة المصرية لإنتاج للقاحات فاكسيرا، إن الإتفاقية الأولى من إنتاج اللقاحات تستهدف 40 مليون جرعة وخلال شهر يوليو سيتم تصنيع 2 مليون جرعة مرخصين من هيئة الدواء المصرية.



وتابعت هبة والي، خلال مداخلتها فى برنامج "اليوم" المذاع على اكسترا نيوز، أنه بمجرد من إنتهاء هيئة الدواء من التصنيع يصبح اللقاح جاهزا للإسخدام والتلقيح، لافتة إلى أنه سيتم زيادة عدد إنتاج اللقاحات تدريجيا من 2 إلى 4 مليون وستستمر الزيادة فى الإنتاج.



وأشارت هبة والي، إلى أن مصر لديها مصادر متنوعة لإستيراد اللقاحات ولا تعتمد على لقاح واحد حتى يتم رفع الكفاءة الإنتاجية لتلبية إحتياجات السوق والإكتفاء بالإنتاج المحلي، مضيفة أنه يوجد شركتين سينوفارم وسينوفاك وكلامهما معتمدين من منظمة الصحة العالمية.

وتابعت هبة والي، أنه تم استيراد جرعات سينوفارم وتطعيم المواطنين به والحصول على تكنولوجيا تصنيع سينوفاك وفى غضون أيام سيحصل على تصريح منظمة الصحة العالمية.