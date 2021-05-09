صحة النواب توافق على تكليف دفعة صيادلة 2018 و جدول زمني لتكليف دفعة 2019
أكد الناىب خالد عبد المولى عضو مجلس النواب ، إن لجنة الصحة وافقت على تكليف دفعة 2018 صيادلة وتحديد جدول زمني لتكليف دفعة 2019 ،مشيرا إلى أن هناك حل وضعته الوزارة لازمة الصيادلة تمثل فى اصدار حركة تكميلية لاخذ عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج و ايضا من مقدمى التظلمات.
و اضاف خالد عبد المولى خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الأن برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة أكثر من 40 طلب إحاطة لتكليف الصيادلة : أن الوزارة ستكلف الصيادلة طبقا للاحتياج ،لاسيما أننا فى حاجة الى 11 ألف صيدلى و تقدم بموجب الإعلان 32 ألف صيدلى.
كان اجتماع اللجنة قد شهد حابة من الغضب الشديد بين الأعضاءمن مقدمى طلبات الإحاطة حول تجاهل المطالب بتكليف الصيادلة .كما طالبوامساغد وزيرة الصحة الدكتور أحمد السبكى بشرح تفاصيل الحركة التكميلية و معاييرها و عدد المنتظر تكليفهم فيها .
و اوضح " السبكى "ان : التكليف أمر جوازى لوزير الصحة طبقا للقانون و بناء على الاحتياج سيتم التكليف " و اعترض النواب على إصرار مساعد الوزيرة على التأكيد على جوازية التكليف للوزير.
و قال " السبكى ": " الحركة التكملية ستشمل الخريجين من 2018 حتى 2021 و ستمشل 5 الاف صيدلى و باقى الاعداد ستعلن ضمن جدول زمنى طبقا لاحتياج الوزارة ".
و قال النائب محمود سعد : " نريد تحديد جدول زمنى للتكليف لجميع الدفعات بدء من طلاب الفرقة الاولى حاليا "