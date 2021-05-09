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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب توافق على تكليف دفعة صيادلة 2018 و جدول زمني لتكليف دفعة 2019

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الناىب خالد عبد المولى عضو مجلس النواب ، إن لجنة الصحة وافقت على تكليف دفعة 2018 صيادلة وتحديد جدول زمني لتكليف دفعة 2019 ،مشيرا إلى أن هناك حل وضعته الوزارة لازمة الصيادلة تمثل فى اصدار حركة تكميلية لاخذ عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج و ايضا من مقدمى التظلمات.

 

و اضاف  خالد عبد المولى  خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الأن برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة أكثر من 40 طلب إحاطة لتكليف الصيادلة : أن الوزارة ستكلف الصيادلة طبقا للاحتياج ،لاسيما أننا فى حاجة الى 11 ألف صيدلى و تقدم بموجب الإعلان 32 ألف صيدلى.

 

كان اجتماع اللجنة قد شهد  حابة من الغضب الشديد بين الأعضاءمن مقدمى طلبات الإحاطة حول تجاهل المطالب بتكليف الصيادلة .كما طالبوامساغد وزيرة الصحة الدكتور أحمد السبكى بشرح تفاصيل الحركة التكميلية و معاييرها و عدد المنتظر تكليفهم فيها .

 

و اوضح " السبكى "ان : التكليف أمر جوازى لوزير الصحة طبقا للقانون و بناء على الاحتياج سيتم التكليف " و اعترض النواب على إصرار مساعد الوزيرة على التأكيد على جوازية التكليف للوزير.

 

و قال " السبكى ": " الحركة التكملية ستشمل الخريجين من 2018 حتى 2021 و ستمشل 5 الاف صيدلى و باقى الاعداد ستعلن ضمن جدول زمنى طبقا لاحتياج الوزارة ".


و قال النائب محمود سعد : " نريد تحديد جدول زمنى للتكليف لجميع الدفعات بدء من طلاب الفرقة الاولى حاليا "

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صحة النواب توافق على تكليف دفعة صيادلة 2018 و جدول زمني لتكليف دفعة 2019

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