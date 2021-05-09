مانشستر يونايتد يؤجل تتويج السيتي بالدوري بعد الفوز على أستون فيلا 3-1

حقق مانشستر يونايتد الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف مانشستر يونايتد فى الدقيقة 52 ، 56 / 87 عن طريق برونو فيرنانديز ، وماسون جرينوود ، وإدينسون كافاني.

وجاء هدف أستون فيلا الوحيد فى الدقيقة 24 عن طريق بيرتراند تراوري

وبهذا الفوز تم تأجيل تتويج مانشستر سيتي باللقب الدوري الإنجليزي ، حيث ارتفع رصيد مان يونايتد إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق 10 نقاط خلف سيتي (المتصدر) قبل 3 مراحل على نهاية البطولة، علما بأن اليونايتد ما زال يمتلك مباراة مؤجلة مع ليفربول.

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا بقيادة مديره الفني دين سميث، عند 48 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البريميرليج.