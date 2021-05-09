كارتيرون يحفز لاعبى الزمالك بجلسات خاصة قبل مباراة القمة أمام الأهلي

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي القيام بجلسات تحفيزية ونفسية مع لاعبي الفريق الأبيض منذ انطلاق معسكر الفريق أمس الأحد، استعدادا للقاء الأهلي المقبل.

واعتاد المدرب الفرنسي على عقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك ليلة المباراة.

واستغل المدير الفني انطلاق المعسكر مبكراً ليبدأ جلساته سريعاً مع اللاعبين ضمن تحضيراته لمباراة القمة.

وزار كارتيرون غرف لاعبي الزمالك بالمعسكر ليلاً بصحبة مترجمه أحمد شعبان، حيث يقطن كل لاعبان في غرفة واحدة، واستغرقت جلسات المدرب الفرنسي في كل غرفة من ١٠ إلى ٢٠ دقيقة، إلى أن حان موعد أذان الفجر، فأنهى كارتيرون مهمته حتى يتمكن اللاعبون من أداء الصلاة قبل الخلود إلى النوم.

وفي صباح اليوم طلب كارتيرون من جهازه المعاون الحضور إلى غرفته من لعقد اجتماع بينهم تم خلاله الاستقرار على خطة مباراة الأهلي وكذلك التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك استعداداته لمباراة الأهلي مساء اليوم الأحد، استعدادا للقاء المقرر له غداً الإثنين في تمام التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري العام.