عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإسماعيلي والبنك الأهلي .. تاريخ مواجهات خالد جلال أمام الدراويش

صدى البلد

يحل الإسماعيلي ضيفا على البنك الأهلي غدا الأثنين بضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

 

ويقود الإسماعيلي فى مباراة الغد حمد ابراهيم المدرب العام فى ظل غياب ايهاب جلال المدير الفنى للفريق الذى تم نقله لاحدى المستشفيات الخاصة بعد اصابته بفيروس كورونا .. فيما يقود خالد جلال فريق البنك الأهلى.

 

ولعب خالد جلال المدير الفنى للبنك الأهلى أمام الإسماعيلي 3 مباريات من قبل فاز فى واحدة وخسر مباراتين وله 6 أهداف وعليه 7 أهداف وحقق كلين شيت فى لقاء واحد.

 

الدوري الممتاز


يوم 24 يوليو 2019 خسر الإسماعيلى من الزمالك بقيادة خالد جلال بنتيجة 1 / 3 في القاهرة وأحرز هدف الاسماعيلى بنسيون شيلونجو )

 

في 7 سبتمبر 2020 فاز الإسماعيلى على فريق زد اف سى 4 / صفر بقيادة خالد جلال في الإسماعيلية  وأحرز أهداف الاسماعيلى عمر الوحش من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى وحازم مرسى.

 

كأس مصر 


يوم 7 مايو 2018 خسر الإسماعيلى من الزمالك 1 / 4  وأحرز هدف الاسماعيلى محمد صادق 

الاسماعيلي البنك الاهلي بطولة الدوري الدوري الممتاز الدوري حمد ابراهيم إيهاب جلال خالد جلال

ترشيحاتنا

الإمارات.. شرطة دبي تعتقل أبرز تاجر مخدرات بريطاني

الأردن.. مظاهرات تطالب بطرد السفير الإسرائيلي بعد أحداث القدس| فيديو

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول صوم مرضى السكر

الخارجية تؤكد لـ سفيرة إسرائيل موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام المسجد الأقصى

وفاة فاروق السيد.. نجم الزمالك يرحل في صمت.. الصليبي أنهى مسيرته الكروية وحرمه من إنجاز مع المنتخب

الأردن يعلن تقليص ساعات الحظر اعتبارا من أول أيام عيد الفطر

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة خطيرة.. دول مهددة بتفشي سلالات متحورة من فيروس كورونا

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

وزيرة الصحة :إنتاج لقاح كورونا المصري شهر يوليو المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

ads

فيديو

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ