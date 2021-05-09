الإسماعيلي والبنك الأهلي .. تاريخ مواجهات خالد جلال أمام الدراويش

يحل الإسماعيلي ضيفا على البنك الأهلي غدا الأثنين بضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

ويقود الإسماعيلي فى مباراة الغد حمد ابراهيم المدرب العام فى ظل غياب ايهاب جلال المدير الفنى للفريق الذى تم نقله لاحدى المستشفيات الخاصة بعد اصابته بفيروس كورونا .. فيما يقود خالد جلال فريق البنك الأهلى.

ولعب خالد جلال المدير الفنى للبنك الأهلى أمام الإسماعيلي 3 مباريات من قبل فاز فى واحدة وخسر مباراتين وله 6 أهداف وعليه 7 أهداف وحقق كلين شيت فى لقاء واحد.

الدوري الممتاز



يوم 24 يوليو 2019 خسر الإسماعيلى من الزمالك بقيادة خالد جلال بنتيجة 1 / 3 في القاهرة وأحرز هدف الاسماعيلى بنسيون شيلونجو )

في 7 سبتمبر 2020 فاز الإسماعيلى على فريق زد اف سى 4 / صفر بقيادة خالد جلال في الإسماعيلية وأحرز أهداف الاسماعيلى عمر الوحش من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى وحازم مرسى.

كأس مصر



يوم 7 مايو 2018 خسر الإسماعيلى من الزمالك 1 / 4 وأحرز هدف الاسماعيلى محمد صادق