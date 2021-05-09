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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الحفناوي يتفقد العناية المركزة والغسيل الكلوي بالمستشفى العام في السويس

جولة وكيل وزاره الصحه
جولة وكيل وزاره الصحه بالسويس

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس، أقسام العناية المركزة وأقسام الغسيل الكلوى بالمستشفى العام لمتابعة الحالة الصحيه للمرضى ومتابعه تقديم الخدمة الطبية بصورة لائقة والتأكد من وجود الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لقسمى العناية المركزة والغسيل الكلوى.

واستمع لرأى المرضى خاصة مرضى الغسيل الكلوى ومحاولة حل الملاحظات التى يعرضونها عليه.

وأكد التزام الفريق الطبى والتعامل الجيد مع المرضى وقدم لهم الشكر على الجهد المبذول وأكد ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازيه أثناء التعامل مع المرضى للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

يأتى هذا بعد يوم من بدء تطعيم مرضى الكلى باللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد؛ لأنهم من الفئات المستهدفة بالتطعيم وجار استكمال تطعيم جميع مرضى الفشل الكلوى لحمايتهم من هذا الوباء.

السويس الأدوية حماية فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد فيروس الصحة وزارة الصحة اتباع الإجراءات الاحترازية

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